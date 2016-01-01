أفادت تقارير صحفية جنوب إفريقية، بأن النادي الأهلي قد حسم صفقة الأورجوياني جاستون سيرينو، لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي.
صحيفة “CITIZEN” الجنوب أفريقية، قالت أن الأهلي توصل لاتفاق لضم سيرينو لمدة 3 مواسم في مقابل 3 ملايين دولار أمريكي سيحصل عليها النادي الجنوب إفريقي.
ويرغب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي في ضم سيرينو للفريق الأحمر؛ بعد أن دربه في صن داونز، ولعلمه بقدراته الفنية العالية.
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التعليقات على الأهلي يقترب من ضم صانع ألعاب صن داونز
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