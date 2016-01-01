الأهلي يقترب من ضم صانع ألعاب صن داونز

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سيرينو

أفادت تقارير صحفية جنوب إفريقية، بأن النادي الأهلي قد حسم صفقة الأورجوياني جاستون سيرينو، لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

صحيفة “CITIZEN” الجنوب أفريقية، قالت أن الأهلي توصل لاتفاق لضم سيرينو لمدة 3 مواسم في مقابل 3 ملايين دولار أمريكي سيحصل عليها النادي الجنوب إفريقي.

ويرغب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي في ضم سيرينو للفريق الأحمر؛ بعد أن دربه في صن داونز، ولعلمه بقدراته الفنية العالية.

التقارير الجنوب إفريقية، قالت إن الأهلي سيعلن في وقت قريب عن ضم الأورجواياني جاستون سيرينو.

ويبلغ سيرينو من العمر 29 ويجيد اللعب في مركز الجناح وصانع الألعاب، وخاض على مدار 3 مواسم مع صن داونز، 99 مباراة، سجل خلالها 24 هدفا، وفاز بلقب الدوري الجنوب إفريقي مرتين.

المصدر: صحيفة “CITIZEN” الجنوب أفريقية

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