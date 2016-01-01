هاجم أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، لجنة الانضباط واتحاد الكرة، بشأن حل أزمة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية ومحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي وديًا.
وشهد حفل تتويج الأهلي بدرع الدوري رقم 42 في تاريخه، اشتباك بين محمد فضل ومحمود كهربا، قبل أن يتصالحا الثنائي أمس، الإثنين.
وكتب أمير مرتضى عبر حسابه الشخصي "تويتر": "لجنة الانضباط غرمتني 50 ألف جنيه علشان كتبت البوست ده اللي عزيت فيه مدرب فارسكور".
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التعليقات على أمير مرتضى مهاجما اتحاد الكرة: اتغرمت 50 ألف جنيه وفضل وكهربا شربوا ليمون واتصالحوا
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