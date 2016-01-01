أكد الإعلامى أحمد شوبير، اختيار الاتحاد الأفريقى للحكم مجاني نداى، لإدارة مباراة الزمالك والرجاء فى مباراة إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها غدا الأربعاء باستاد القاهرة.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي : "كان فيه خناقة البعض رشح بكارى جاساما وتدخل البعض وانتصر الرأى الذى اختار ماجيتى نداى " .
وأضاف : " نداى هو حكم جيد ومفيد للفريقين، وسبق وأدار مباريات لمنتخب مصر وكذلك الأهلى والزمالك ".
وتابع: " أطالب الزمالك بالهدوء وعدم العصبية داخل الملعب فى مباراة الغد ونتيجة الذهاب ثقيلة جدًا والرجاء محتاج هدفين لكى يصعد وهذا أمر صعب، وأتوقع فوز الزمالك وتأهله لمواجهة الأهلى".
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التعليقات على شوبير يكشف كواليس استبعاد جاساما من إدارة مباراة الزمالك والرجاء
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