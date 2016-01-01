شوبير يكشف كواليس استبعاد جاساما من إدارة مباراة الزمالك والرجاء



شوبير يكشف كواليس استبعاد جاساما شوبير يكشف كواليس استبعاد جاساما

أكد الإعلامى أحمد شوبير، اختيار الاتحاد الأفريقى للحكم مجاني نداى، لإدارة مباراة الزمالك والرجاء فى مباراة إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها غدا الأربعاء باستاد القاهرة.



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي : "كان فيه خناقة البعض رشح بكارى جاساما وتدخل البعض وانتصر الرأى الذى اختار ماجيتى نداى " .

وأضاف : " نداى هو حكم جيد ومفيد للفريقين، وسبق وأدار مباريات لمنتخب مصر وكذلك الأهلى والزمالك ".



وتابع: " أطالب الزمالك بالهدوء وعدم العصبية داخل الملعب فى مباراة الغد ونتيجة الذهاب ثقيلة جدًا والرجاء محتاج هدفين لكى يصعد وهذا أمر صعب، وأتوقع فوز الزمالك وتأهله لمواجهة الأهلى".

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وكان "الكاف" قرر خضوع فريق الرجاء المغربي إلى مسحة طبية جديدة خاصة بكورونا بمجرد وصوله إلى مصر، إلى جانب خضوعه لمسحة جديدة قبل المباراة بيوم؛ للتأكد من خلو الفريق من أي إصابات بالفيروس.كما قرر "الكاف"، الأمر ذاته بالنسبة إلى الزمالك الذى سيخضع إلى مسحة طبية غدًا عبر أحد المراكز المعتمدة لدى الاتحاد الأفريقي للتأكد من عدم وجود أى إصابات بكورونا داخل الفريق.واتخذ الكاف أيضا قرارًا بحظر الحضور الإعلامى فى تدريبات الفريق خوفا من التكدس وانتشار الكورونا بجانب حضور ممثل إعلامى واحد من جانب كل فريق خلال المباراة ومصور واحد أيضا .يذكر أن الزمالك نجح فى تحقيق فوز مهم على حساب الرجاء المغربي بذهاب نصف نهائى الأبطال بهدف دون رد عن طريق نجمه أشرف بن شرقي.