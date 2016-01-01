هاني أبو ريدة يعلن عدم خوض انتخابات الجبلاية 2020 ويرشح البديل



هاني أبو ريدة هاني أبو ريدة

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والأفريقي لكرة القدم، لن يخوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة والمقرر إقامتها فى شهر ديسمبر من العام الجاري.



وأعلن شوبير تفاصيل الجلسة التي أقيمت في منزل المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، فى إطار الاستعداد لانتخابات الجبلاية المقبلة، مؤكدًا أن أبو ريدة لن يخوض الانتخابات.



وأضاف : " هاني أبو ريدة عقد جلسة بالأمس مع جمال علام الذي عمل مستشارًا للاتحاد بمرتب 25 ألف جنيه، وحصل مقابل ذلك على سيارة وسائق خاص، في حضور كرم كردي ومجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح وخالد لطيف وأحمد مجاهد واعتذر سيف زاهر وحازم إمام عن حضور الاجتماع".

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وأضاف: أبو ريدة في الاجتماع الأول قال لهم أنتم إخواتي وحبايبي انا مش نازل انتخابات وعايز أساعدكم، ونصحهم أبو ريدة بأن يعملوا قائمة برئاسة جمال علام خلال انتخابات الجبلاية المقبلة".