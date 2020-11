’شفروليه تاهو‘ الجديدة كلّياً للعام 2021 تصل إلى أسواق الشرق الأوسط ’شفروليه تاهو‘ الجديدة كلّياً للعام 2021 تصل إلى أسواق الشرق الأوسط

أعلنت ’شفروليه الشرق الأوسط‘ عن وصول مركبتها الأيقونية كاملة الحجم ’شفروليه تاهو‘ الجديدة كلّياً للعام 2021 إلى أسواق المنطقة، لتنضمّ بذلك إلى المجموعة المتنوّعة والمتميّزة من المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) البارزة لدى ’شفروليه‘.



ويتميّز الطراز الجديد من هذه المركبة الأسطورية بكونه قد خضع لعملية إعادة تصميم كاملة مما جعله أكبر وأفضل للعام 2021. فقد أصبحت ’تاهو‘ الآن تتمتّع بالمقصورة الداخلية الأفضل بفئتها مع تقنيات لا تُضاهى، إضافة لاحتوائها على أنظمة توليد حركة رائدة بفئتها تمنح مزايا قيادة ديناميكية تصعب منافستها. علاوة على هذا، تتوفر فيها العديد من الخصائص التي جرى تطويرها بناءً للمعلومات التي تم الحصول عليها مباشرة من المنطقة، مما يجعل ’شفروليه تاهو‘ للعام 2021 مركبة ملائمة تماماً للشرق الأوسط وكأنها مصنوعة خصّيصاً لتلبية متطلّبات واحتياجات العملاء الإقليميين أكثر من أي وقت مضى في تاريخ العلامة التجارية الطويل.



وبمناسبة وصولها إلى الأسواق الإقليمية، قال لؤي الشرفاء، الرئيس والمدير الإداري لعمليات ’جنرال موتورز‘ في أفريقيا والشرق الأوسط: “تحظى ’تاهو‘ بمكانة بارزة في المنطقة، وهي بمثابة أسطورة بين أوساط شريحة واسعة من العملاء الذين يثقون تماماً بقدراتها الفعلية على الموازنة بين خصائص الأداء العالي والمزايا العملية، وبالطبع فإن ’شفروليه تاهو‘ الجديدة كلّياً تحافظ على كل هذه الصفات الرائعة. ومن المهم الإشارة إلى أننا قد أصغينا جيداً لعملائنا الإقليميين والدوليين على حد سواء بهدف التعرّف أكثر على كل ما يحبّونه في ’تاهو‘، ومن بعدها عملنا على الارتقاء بكل هذا إلى مستويات أعلى بهدف توفير مركبة ’تاهو‘ التي تتمتّع بأفضل القدرات وتمنح الثقة القصوى مع إمكانية البقاء على اتصال في جميع الأوقات. كما إن ’شفروليه تاهو‘ للعام 2021 تأتي مع المزيد من الخيارات أكثر من السابق، لذلك أنا واثق تماماً أنها ستلقى الكثير من الاهتمام والإقبال من عملائنا في الشرق الأوسط، وتمنحهم الكثير من الرضى والسرور بصفتها المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات الرسمية للحركة والتشويق.”

خضعت ’شفروليه تاهو‘ الجديدة كلّياً لعملية إعادة تصميم كاملة مع الأخذ بعين الاعتبار المعلومات التي تم الحصول عليها من المنطقة وأولويات العملاء الإقليميين، وهي تجمع أبرز خصائص الهندسة الجديدة لشاحنة كاملة الحجم مع أنظمة جديدة بالكامل مطوَّرة خصّيصاً لتلبية الاحتياجات المعاصرة لسائقي وركّاب مركبات الـSUV.وللمرّة الأولى على الإطلاق، تقوم ’شفروليه‘ بتقديم Z71 كفئة خاصّة بذاتها عوضاً عن توفيرها كمجرّد باقة تجهيزات إضافية. وقد جرى تصميم ’تاهو Z71‘ للتعامل ببراعة مع أصعب الكثبان الرملية وخوض المغامرات المليئة بالتحدّيات، مع تميّزها عن غيرها بالعديد من الخصائص منها زاوية الدنو الأفضل بفئتها عند 34.9 درجة.تتمتّع ’تاهو‘ للعام 2021 بكثير من المزايا الجديدة، وأبرز ما سيلاحظه العملاء عند الدخول إلى المقصورة الداخلية هو الرحابة الأفضل بفئتها، مما يجعلها مريحة أكثر لجميع الركّاب باعتبار أن كل مقعد هو الأفضل فيها. وقد تم توفير حيّز إضافي قدره 254 ملماً للأرجل عند صف المقاعد الثالث، كما عمل مصمّمو ’شفروليه‘ على تعزيز المساحة الخاصّة بالأمتعة خلف صف المقاعد الثالث بما تصل نسبته إلى 66 بالمئة، مما يجعل ’تاهو‘ للعام 2021 مركبة SUV كاملة الحجم مع مستويات عالية من العملانية التي تتيح الاستمتاع بمختلف أنواع الرحلات والمغامرات.وبفضل المساحة الزائدة في ’شفروليه تاهو‘ الجديدة كلّياً، تمكّن المصمّمون من إضافة برّاد كونسول وسطي هو الأفضل بفئته بالمقارنة مع ما يتوفر في الأسواق. ويتميّز هذا البرّاد الذي يضم ضغّاطاً خاصّاً به بكونه يبرّد محتوياته عند درجات حرارة تحت الصفر، ويمكنه استيعاب ست قناني سعة كل منها 0.5 ليتر، مع توافر مساحة إضافية للوجبات الخفيفة لجعل الرحلات الطويلة على الطريق ملائمة أكثر.على الرغم من كون ’تاهو‘ للعام 2021 مركبة SUV كاملة الحجم، إلا إنها تتميّز بسهولة ومتعة القيادة مثل مركبة أصغر حجماً، مع تحسّن كبير في مزايا القيادة الديناميكية التي أصبحت الآن الأفضل بفئتها. ويكمن التغيير الأبرز في هندسة التعليق الخلفية المستقلّة متعدّدة الوصلات الجديدة بالكامل التي تتيح تعليقاً متكيّفاً عند الزوايا الأربع (Four Corner Adaptive Suspension) هو الأفضل بفئته ويمنح توازناً للحمولة عند كل زوايا المركبة، إضافة لميّزة تعديل ارتفاع الركوب حتى أربع بوصات. ويكمّل هذا الشيء الجيل الأحدث من نظام التحكّم المغناطيسي بالركوب (Magnetic Ride Control)، مما يمكّن ’تاهو‘ للعام 2021 من توفير تجربة الركوب الأنعم على الطرقات العادية والدروب الوعرة.وترتكز ’تاهو‘ للعام 2021 على شاسيه جديد بالكامل لترتقي بأدائها العالي إلى مستويات أفضل، بينما تحافظ في الوقت ذاته على كفاءتها الجيدة، وهي تتضمّن العديد من التقنيات الرائدة بفئتها1 لتعزيز الأداء والحفاظ على الوقود، مثل محرّك V-8 المطوَّر مع ميّزة الإدارة الديناميكية للوقود (Dynamic Fuel Management) وميّزة الإيقاف/التشغيل الأوتوماتيكي. ويقترن هذا المحرّك مع نظام نقل حركة أوتوماتيكي متقدّم من 10 سرعات متوفر قياسياً.وقد قام مصمّمو ’شفروليه‘ بابتكار شكل جديد بالكامل لمركبة ’تاهو‘ للعام 2021 كي تتألّق بوقفة وأبعاد أكثر جرأة وبروزاً بالارتكاز على الهندسة الجديدة، وهي تتوفر الآن بأربع فئات من التجهيزات (LT، LS، Z71 وPremier) لتمنح العملاء المزيد من الخيارات أكثر من أي وقت مضى. وتم العمل على تعزيز كل فئة بعناية كاملة كي تتمتّع بمزيج مثالي من التصميم الملفِت والراحة القصوى لتتلاءم تماماً مع أسلوب حياة العملاء.كما تزخر ’تاهو‘ الجديدة كلّياً بخصائص اتصال وتقنيات متطوّرة لا تُضاهى، حيث تضم حتى خمس شاشات بما فيها شاشة لمس ملوّنة وسطية مائلة قياس 8 بوصات، وشاشة لمس ملوّنة مائلة قياس 10 بوصات في فئة تجهيزات LT وما فوق، وكلّها مع ميّزة الوضوح العالي (HD)، كما تتوفر لوحة عدّادات مائلة قياس 8 بوصات وشاشة عرض رأسية قياس 15 بوصة. إضافة لهذا، توجد شاشات عرض LCD خلفية مائلة مزدوجة قياس 12.6 بوصة، مما يشكّل نظام الوسائط الإعلامية الأكثر تطوّراً ضمن الفئة للمقاعد الخلفية بهدف إبقاء الركّاب في قمّة الاستمتاع خلال الرحلات الطويلة بفضل الخيارات الترفيهية العديدة المتاحة.تتميّز ’شفروليه‘ بكونها تعي أهمية السلامة القصوى التي يجب توافرها لحماية العائلات والمغامرين الأفراد على حد سواء، وبالتالي عملت على إغناء ’شفروليه تاهو‘ للعام 2021 أكثر من هذه الناحية عبر تضمينها حتى 25 ميّزة متطوّرة خاصّة بالسلامة والرؤية، ومن أبرزها كاميرا رائدة بفئتها تعمل بنطاق 360 درجة مع تسع مجالات رؤية بما فيها الرؤية المحيطية عالية الوضوح (HD Surround Vision) وكاميرا مرآة الرؤية الخلفية (Rear Camera Mirror). ومن بين المزايا البارزة الأخرى هناك الكبح التلقائي في الحالات الطارئة (Automatic Emergency Braking)، التنبيه عند عبور المشاة في الخلف (Rear Pedestrian Alert)، نظام الإحاطة مع كيس هوائي مدمج في جانب المقعد ونظام استشعار الركّاب (Passenger Sensing System)، التنبيه من التصادم الأمامي (Forward Collision Alert)، مؤشّر المسافة الفاصلة عن المركبة في الأمام (Following Distance Indicator)، كشف وجود مشاة في الأمام (Front Pedestrian Detection)، المساعدة في الركن الخلفي (Rear Park Assist)، التنبيه الخاصّ بالمقعد الخلفي (Rear Seat Reminder) والتحكّم الأوتوماتيكي بالضوء الأمامي العالي (IntelliBeam).أما تقنيات تعزيز إدراك السائق فتشمل الميّزة الجديدة لكشف وجود مشاة في الخلف (Rear Pedestrian Detection)، وميّزة التنبيه الخاص بالمنطقة الجانبية العمياء (Side Blind Zone Alert) مع التنبيه عند تغيير المسار (Lane Change Alert)، وميّزة المساعدة في الحفاظ على المسار (Lane Keep Assist)، وميّزة المساعدة في الركن الأمامي والخلفي (Front and Rear Park Assist) وشاشة عرض رأسية (Head-Up Display)، مع توافر العديد منها بشكل قياسي ضمن المجموعة الواسعة من طرازات ’تاهو‘.وبهدف الارتقاء بتجربة الملكية لدى العملاء إلى مستوى أعلى، سوف تصبح خدمة OnStar3 متوفرة قريباً في ’تاهو‘ الجديدة كلّياً بحيث تمنح المزيد من الخصائص والإمكانيات. ومن شأن هذه التقنية الرائدة ضمن المركبة والمدعومة بلمسة بشرية أن تُبقي ’تاهو‘ على اتصال دائم وتعزّز مستويات السلامة بمجرّد اشتراك العميل في الخدمة.وتأتي OnStar مع باقة من خدمات السلامة البارزة مثل الاستجابة التلقائية للحوادث (Automatic Crash Response) التي تمكّن ’تاهو‘ الجديدة كلّياً من إجراء اتصال لطلب المساعدة حتى إن كان من فيها غير قادر على القيام بهذا. وفي الحالات الحَرِجة، سيقوم مستشار OnStar المختصّ بالاتصال مع المركبة والبقاء على الخط أثناء التنسيق مع موفري خدمات الطوارئ لإرسال المساعدة المطلوبة إلى موقع الحادث. وستساهم OnStar أيضاً بتحسين حياة العملاء عبر ميّزة المساعدة في حالة سرقة المركبة (Stolen Vehicle Assist) التي تعمل بالتوافق مع السُلطات المحلّية للمساعدة باستعادة المركبة المسروقة، إذ تقوم هذه الميّزة بإبطاء سرعة المركبة إضافة إلى تفعيل وظيفة منع إعادة التشغيل عن بعد، بحيث يتم منع إعادة تشغيل المحرّك مجدّداً بعد إطفائه.وهذا ليس كل شيء، إذ تقدّم OnStar باقة من الخدمات المتصلة (Connected Services) التي تُضفي المزيد من المزايا القيّمة والملائمة لتسهيل حياة العملاء كثيري الانشغال، وذلك بواسطة خدمات بارزة مثل القفل والفتح عن بعد، وتشخيص حالة المركبة والتشغيل عن بعد على سبيل المثال لا الحصر. كما تتوفر ’تاهو‘ الجديدة كلّياً مع باقة بيانات لاسلكية (Wi-Fi) تتيح ربط 7 أجهزة لإبقاء السائق والركّاب على اتصال مهما كانت الوجهة.تتوفر الآن مركبة ’تاهو‘ الرياضية متعدّدة الاستعمالات التي أعيد تصميمها بالكامل في صالات العرض بمختلف أنحاء الشرق الأوسط.