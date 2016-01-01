

طفل المرور يواصل تصدر التريندات: التقويم والعقاب ضرورة طفل المرور يواصل تصدر التريندات: التقويم والعقاب ضرورة

واصل الطفل المعتدي على رجل المرور، والملقب بـ طفل المرور ، تصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل.



وغرد مئات الرواد في هشتاج طفل المرور عبر تويتر، مستائين من ما ظهر من قبل الطفل تجاه رجل المرور، ومشيدين بتكريم رجل المرور الذي ضرب مثالا جيدا في ضبط النفس وعدم الاندفاع.



وقال أحد الرواد: "الواد ده لازم يكون عبره لكل البلطجية الاطفال الي طالعين، تقويم بقى سجن دروس في الحبس أهم حاجة لازم الدولة تشوف حل في الموضوع ده".

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القبض على "طفل المرور" و4 من أصدقائه لاتهامه بالتنمر على رجل شرطةفيما أمرت النيابة العامة في واقعة الطفل المتعدي على فرد شرطة المرور بزهراء المعادي، بحبس كل من المتهمين: "يوسف م م" ، و"عمرو أ م"، و"رامز ع ل" ، و"مصطفى ت ع" ، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات ويراعي لهم التجديد في الموعد القانوني، وتحرير فيش وتشبيه وصحفية الحالة الجنائية للمتهمين الأربعة.كما أمرت النيابة في ذات السياق، بإيداع الطفل "أحمد أ ع" ، إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع على أن يتم تقديم جلسات الدعم النفسي الموصي بها وفقا لتقرير المجلس القومى للأمومة والطفولة على أن يعد تقرير دورى بحالته ويراعى تقديمه حال طلبه.ويأتي ذلك مع مراعاة عرض المتهم يوم السبت القادم على المحكمة المختصة للنظر في أمر مدة الإيداع وفقا للقانون.وقررت النيابة في القضية رقم 19133 لسنة 2020 جنح البساتين، إرسال المتهمين الخمسة للمعامل المركزية بمصلحة الطب الشرعى لأخذ عينتى دم وبول للمتهمين، لبيان عما إذا كانت بتلك العينات أية جواهر أو مواد مخدرة من عدمه على أن نوافى بتقرير مفصل يعرض علينا في حينه.وطلبت مذكرة من المستشار أبو المجد عبد الرحمن أبو المجد، والد الطفل المتهم، ردا علي ما تضمنته تحريات المباحث.