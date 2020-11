تويوتا إيجيبت تطرح فئتين جديدتين من كورولا 2021 فى مصر (أسعار ومواصفات) تويوتا إيجيبت تطرح فئتين جديدتين من كورولا 2021 فى مصر (أسعار ومواصفات)

أعلنت تويوتا إيجيبت وكيل علامة تويوتا في مصر، عن طرح فئتين جديدتين من أيقونتها الأكثر مبيعا كورولا 2021 في السوق المصري بإسم Active Plus و Comfort Plus.



وبحسب المعلن من قبل الوكيل المحلي، فجاءت الفئة تويوتا كورولا Active Plus الجديدة تزيد عن السابق في إضافة حساسات ركن ومصابيح ضباب بينما تزيد الفئة Comfort Plus في إضافة حساسات الركن ومثبت السرعة.



وتأتي تويوتا كورولا موديل 2021 فئة Active Plus الجديدة فى السوق المحلي بسعر 318.500 جنيه، وفئة Comfort Plus بـ 353.600 جنيه.

يذكر أن أسعار تويوتا كورولا تبدأ أسعارها فى السوق المصري من 290 ألف جنيه للفئة الأولى المزودة بناقل حركة يدوي.وجاءت الفئة الثانية من كورولا المزودة بناقل أوتوماتيك يبلغ سعرها 315 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة تباع بـ350 ألف جنيه، والفئة الرابعة بـ 380 ألف جنيه، فيم تباع الفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا بين فئات كورولا بـ 400 ألف جنيه والفئة السادسة بـ 450 ألف جنيه.نجاحات تويوتا كورولا العالمية لم تغب عن السوق المصري، إذ كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" أن إجمالي مبيعات السيارة اليابانية في يناير وفبراير الماضيين بلغت 2.414 سيارة.وساعد تويوتا كورولا على الانفراد بالصدارة في مصر هذا العام، إعفائها من الرسوم الجمركية كونها قادمة من مصانع الشركة اليابانية بتركيا، ما أسهم في تراجع أسعارها بشكل ملحوظ، فضلًا عن شعبيتها الكبيرة بين عملاء السوق المصري.وتقدم تويوتا إيجيبت الأيقونة "كورولا" في جيلها الثاني عشر الجديد كليًا بخمس فئات من التجهيزات و خيارين من نواقل الحركة يدوى وأوتوماتيك؛ فضلًا عن إتاحة النسخة الهجينة بخيارين من التجهيزات.تمتاز تويوتا كورولا 2021 الجديدة بهيكل خارجي مستوحى من سيارة تويوتا "كامري" الفارهة، والتي تحمل ملامح الطرازات الرياضية التي تعززها الخطوط الجانبية على الأبواب وغطاء المحرك، بالإضافة إلى عجلات رياضية قياس 17 بوصة.تعتمد سيارة تويوتا كورولا على سواعد محرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وآخر أوتوماتيك بتقنية CTV.وتقدم السيارة في مصر بوسائل أمان قياسية أبرزها، وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، و خاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS.