

"أميك": مبيعات السيارات المجمعة في مصر انخفضت بنسبة 11.3% في 2020 "أميك": مبيعات السيارات المجمعة في مصر انخفضت بنسبة 11.3% في 2020

كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن نمو المبيعات في قطاع سيارات الركوب بشقيه المحلي والمستورد خلال الأشهر التسع الأولى من 2020 بنسبة 23% على أساس سنوي.



يأتي ذلك في الوقت الذي واجه فيه السوق المحلي حالة من الركود والتوقف شبه التام وخاصة في الربع الثاني من العام، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".



وبحسب بيانات "أميك" فقد تراجعت مبيعات سيارات الركوب المجمعة في مصر بنسبة 11.3% خلال الفترة المذكورة، إذ انتهت المبيعات عند 29.057 وحدة مقارنة بـ32.700 وحدة في 2019.

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ويواجه قطاع السيارات المحلية إلى جانب كورونا المستجد، تحديًا من نوع آخر منذ عام ونصف، وتحديدًا بعد إعفاء السيارات الأوروبية المستوردة من الجمارك مطلع 2019، بالإضافة لإعفاء السيارات التركية في 2020.كان علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أكد في تصريح سابق لـ"مصراوي" أن العاملين بقطاع السيارات المجمعة محليًا يعانون منذ أكثر من عام، موضحًا أن إعفاء المستورد من الجمارك أسهم في تراجع أسعارها بقوة، ما شجع المستهلكين لتفضيل شرائها بدلًا من المحلي.وتصدرت علامة نيسان اليابانية قائمة الشركات الأكثر مبيعًا لسياراتها التي يتم تجميعها في مصر بحصة سوقية بلغت 33.1% من إجمالي سوق السيارات، تبعتها شيري الصينية بحصة بلغت 20.8%.المركز الثالث كان من نصيب هيونداي الكورية الجنوبية التي اقتنصت بمبيعاتها في الأرباع الثلاثة الأولى من 2020 حصة سوقية قدرت بـ13.9%، ثم شيفرولية الأمريكية رابعًا بحصة 13.4%.أما المركز الخامس فكان من نصيب بي واي دي الصينية التي بلغت حصتها السوقية 9.5% من إجمالي المبيعات، وسادسًا جاءت لادا الروسية بحصة قدرها 5.2%، وحلت سابعًا تويوتا اليابانية بـ2.2%.وجاءت جيب الأمريكية في المركز الثامن بحصة سوقية بلغت 1.5%، وتاسعًا كيا الكورية الجنوبية التي حازت على حصة سوقية قدرها 0.4%، وبالمركز العاشر حلت جيلي الصينية بـ0.1% من السوق.إلى ذلك فقد أكدت وكالة "F2M" فوكاس تو موف الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية، أن سوق السيارات المصري يعد واحدًا من أفضل الأسواق مبيعًا حول العالم خلال الأشهر التسع الأولى من 2020.وأشارت الوكالة الأمريكية في تقرير أن قطاع السيارات المصري سجل انطلاقة قوية في الربع الأول من العام، ذلك قبل أن تتراجع المبيعات بسبب تفشي جائحة كورونا، إلا أن "المبيعات الإجمالية" المسجلة حتى سبتمبر انتهت عند 146.950 وحدة بزيادة 29.3٪ على أساس سنوي.وأوضحت "F2M" أن مبيعات السيارات في سبتمبر الماضي بلغت 21.117 وحدة بنسبة نمو 18٪ مقارنة بمبيعات نفس الشهر من عام 2019، ما أسهم في استمرار معدل النمو الإجمالي.يشار إلى تقرير أصدرته وكالة بلومبرج الاقتصادية، لفتت فيه إلى أن تأثر الاقتصاد العالمي بتفشي فيروس كورونا، وتمديد شركات صناع السيارات الكبرى إغلاق المصانع، نتج عنه نقص بمكونات الإنتاج الخاصة بصناعة السيارات.وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني موديز الأمريكية أن تشهد مبيعات السيارات في أنحاء العالم تراجعًا بنسبة 2.5% خلال العام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).