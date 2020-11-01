

أسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء.. الاستيك والبفتيك 120 جنيها للكيلو أسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء.. الاستيك والبفتيك 120 جنيها للكيلو

استقرت اسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء 3-11-2020 حيث سجلت اللحوم الكندوز 110-130 جنيها، والكبدة بين 110-140 جنيها الكيلو، اسعار البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، و سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.





واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.





وكانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أطلقت بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات، حملات مكثفة للمرو على جميع مجازر الحيوانات والدواجن وأسواق اللحوم لضمان سلامة المنتج المقدم للمواطنين وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الخدمات البيطرية، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك متابعة يومية مع جميع مديريات الطب البيطرى بتكثيف الحملات واللجان المرورية على أسواق وعرض وبيع اللحوم والاسماك بالاشتراك مع لجان من ادارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى، وأماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.