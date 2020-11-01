ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020.
يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب في مصر، في التعاملات المسائية أمس الاثنين، وقفز عيار الذهب بنحو 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
وشهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض على مدار تعاملات شهر أكتوبر الماضي، نتيجة وجود فيروس كورونا، دون التوصل لعلاج فعال له أو مصل، لذلك يلجأ المستثمرون في أوقات الأزمات للاستثمار في الملاذ الآمن وهو الاستثمار في الذهب.
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