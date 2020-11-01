

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020.



يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب في مصر، في التعاملات المسائية أمس الاثنين، وقفز عيار الذهب بنحو 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وشهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض على مدار تعاملات شهر أكتوبر الماضي، نتيجة وجود فيروس كورونا، دون التوصل لعلاج فعال له أو مصل، لذلك يلجأ المستثمرون في أوقات الأزمات للاستثمار في الملاذ الآمن وهو الاستثمار في الذهب.

قد يعجبك أيضا...

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، والتي قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 827 جنيها، وعيار 18 نحو 709 جنيه، وعيار 24 نحو 945 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6616 جنيها.وفقد عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المحلية نحو 14 جنيهًا من قيمته خلال تعاملات شهر أكتوبر، حيث سجل أعلى سعر له في يوم 21 أكتوبر نحو 838 جنيهًا، بينما سجل في ختام تعاملات الشهر نحو 824 جنيهًا.