شاهد أحد المشتبه بهم فى الاعتداء على معبد يهودى بالنمسا.. فيديو

تداول مستخدمو موقع تويتر"فيديو" يقال أنه لأحد المشبهين الذى هاجم الكنيس اليهودى في فيينا، عبر هاشتاج " #Vienna"، والذى وقع منذ قليل وأسفر عن وقوع قتيل وإصابات عديدة.



وانتشر الفيديو على نطاق واسع، حيث ظهر الرجل يقوم بإطلاق النيران في تبادل الطلقات بأحد الشوارع.



5وكانت أعلنت وزارة الداخلية النسماوية، اعتقال مشتبه به بشأن إطلاق النار في فيينا، كاشفة عن عن وقوع قتيل وإصابات عديدة، فى هجوم مسلح نفذه أكثر من شخص، مؤكدة نشر كل القوات المتاحة بعد إصابة ضابط بجروح خطيرة.

وقال متحدث باسم الشرطة في النمسا مساء اليوم الاثنين إن الشرطة تنتشر بكثافة حاليا في وسط فيينا، بينما ذكرت صحيفة كرونين تسايتونج أن هجوما وقع على معبد وحدث إطلاق نار.

وقالت الصحيفة إن الهجوم وقع في شارع يضم المعبد الرئيسي في المدينة. كما ذكرت الصحيفة ووسائل إعلام أخرى أن إطلاق نار وقع في ساحة قريبة.NEW: Footage reportedly of the gunman who attacked the #Jewish Synagogue in #Vienna Austria sometime ago. Firing also at adjoining restaurants and Jewish Community Centre. People advised to stay indoors. Several people injured. Large scale Police Ops underway. pic.twitter.com/gy3nrRUDVG— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 2, 2020