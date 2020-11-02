تداول مستخدمو موقع تويتر"فيديو" يقال أنه لأحد المشبهين الذى هاجم الكنيس اليهودى في فيينا، عبر هاشتاج " #Vienna"، والذى وقع منذ قليل وأسفر عن وقوع قتيل وإصابات عديدة.
وانتشر الفيديو على نطاق واسع، حيث ظهر الرجل يقوم بإطلاق النيران في تبادل الطلقات بأحد الشوارع.
5وكانت أعلنت وزارة الداخلية النسماوية، اعتقال مشتبه به بشأن إطلاق النار في فيينا، كاشفة عن عن وقوع قتيل وإصابات عديدة، فى هجوم مسلح نفذه أكثر من شخص، مؤكدة نشر كل القوات المتاحة بعد إصابة ضابط بجروح خطيرة.
وقال متحدث باسم الشرطة في النمسا مساء اليوم الاثنين إن الشرطة تنتشر بكثافة حاليا في وسط فيينا، بينما ذكرت صحيفة كرونين تسايتونج أن هجوما وقع على معبد وحدث إطلاق نار.
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التعليقات على شاهد أحد المشتبه بهم فى الاعتداء على معبد يهودى بالنمسا.. فيديو
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