يمتلك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيارة استثنائية، يطلق عليها اسم الوحش، يعتبرها المحللون خط حمايته الأول، والمصممة خصيصا له من شركة جنرال موتورز، يصل وزنها إلى تسعة أطنان، وطولها إلى خمسة أمتار ونصف، نوافذها ليست كأى نوافذ، فهى مضادة للرصاص ومصنوعة من خمس طبقات من الزجاج وإضافة إلى طبقة من البولى كربونات المقاوم للرصاص.
هيكل السيارة مصنوع من الفولاذ والألمونيوم والتيتانيوم، معزز بصفائح فولاذية أسفل السيارة لحمايتها من الألغام والقنابل، أما الأبواب، فمصنوعة من مادة الصُلب، ويصل سمكها إلى عشرين سنتمترا، ويعادل وزن الباب فيها وزن باب طائرة بوينغ 757، والهدف منع نفاذ أى غاز سام أو سوائل كيميائية أو بيولوجية، وفقا لشبكة سكاى نيوز.
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التعليقات على "الوحش" سيارة ترامب وخط دفاعه الأول تزن 9 أطنان وبها قاذفات مسيلة للدموع
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