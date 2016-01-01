شاهد.. قتلى وجرحى فى هجوم إرهابى وسط النمسا



هجوم إرهابى وسط النمسا هجوم إرهابى وسط النمسا

سادت حالة من الهلع، في شوارع العاصمة النمساوية فيينا، مساء اليوم، الإثنين، بعد أن قام عدة أشخاص بعملية إطلاق نار عشوائة، استهدفت كنيس يهودي، وفق ما أعلنت الشرطة النسماوية على صفحتها بموقع تويتر.



وقالت الشرطة النمساوية، على تويتر: "هناك عدة جرحى نحن في الموقع مع كل القوات المتاحة. يرجى تجنب جميع الساحات العامة في المدينة "، بينما قالت وزارة الداخلية كما نقلت عنها وكالة الأنباء النمساوية (ايه بي ايه) إن أحد المهاجمين "قتل فيما فر آخر".



فيما أفادت وسائل إعلام نمساوية، بمقتل 7 أشخاص جراء هجوم شنته مجموعة مسلحين فجر أحدهم نفسه قرب كنيس يهودي وسط فيينا، بينما أكدت الجالية اليهودية في فيينا أن الكنيس كان مغلقا لحظة وقوع إطلاق النار.

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وقال رئيس الطائفة اليهودية في النمسا على تويتر: ليس واضحا ما إذا كان معبد فيينا والمكاتب المجاورة هدف إطلاق النار، وهي كانت مغلقة في ذلك الوقت.ونقلت قناة "OE24" عن مصادر في الشرطة أن الهجوم أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة عدة آخرين، مشيرة إلى أنه نفذ على يد مجموعة مسلحين قتل أحدهم.بدورها، ذكرت صحيفة "كرونين زيتونغ" أن أحد المهاجمين فجر نفسه، مشيرة إلى أن الهجوم نفذ قرب أكبر كنيس يهودي في فيينا يقع في ساحة شويدنبلاتز.وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن إصابة ضابط شرطة بجروح خطيرة واحتجاز شخص عقب إطلاق النار وسط فيينا.وذكرت الداخلية النمساوية أنها لا تستبعد أن يكون إطلاق النار وسط فيينا هجوما إرهابيا.وأكدت شرطة المدينة عبر "تويتر" أنها تنفذ عملية واسعة في المنطقة الأولى بفيينا، مشيرة إلى أنها نشرت "كل القوات المتاحة" للتعامل مع الوضع.وأفادت الشرطة بوقوع عمليات عدة لتبادل إطلاق النار، لافتة إلى وجود إصابات، ودعت الناس إلى تجنب زيارة المواقع العامة في المنطقة، مضيفة أنها ستذكر التفاصيل لاحقا.فيما قال رئيس الطائفة اليهودية في النمسا، أوسكار دويتش، عبر "تويتر"، إنه ليس واضحا ما إذا كان كنيس فيينا والمكاتب المجاورة هدفا لإطلاق النار، مبينا أنها كانت مغلقة في ذلك الوقت.ونشر ناشطون في مواقع التوصال الاجتماعي مقاطع فيديو من وسط فيينا توثق انتشارا كثيفا لعناصر الشرطة وسط أنباء تفيد بأن الكنيس تعرض لهجوم من قبل مجموعة مسلحين.https://twitter.com/i/status/1323348213097730050https://twitter.com/i/status/1323361924671807488