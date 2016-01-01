أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان بأن ما أثير من شائعة مغرضة على صفحات التواصل الاجتماعى (فيس بوك) حول إصابة طالبين بمدرسة محمد صالح حرب الصناعية الثانوية بفيروس كورونا حيث كان ذلك مصحوبًا بصورة لسيارة إسعاف أثناء دخولها المدرسة، هو كلام عارِ تمامًا من الصحة.
وأشارت المديرية في بيانها بأن واقعة دخول سيارة الإسعاف للمدرسة، تعود إلى يوم السبت ٣١ أكتوبر المنقضي بعد إصابة إحدى الطالبات بقسم الإلكترونيات بالمدرسة بحالة إغماء.
وأوضح البيان بأنه قامت المدرسة على إثر هذه الواقعة بطلب سيارة الإسعاف، والتى قامت بنقل الطالبة إلى المستشفى برفقة إحدى المعلمات، وتم تشخيص حالة الطالبة بهبوط فى الدورة الدموية وتم تقديم الإسعافات الأولية وتقديم الخدمة العلاجية لها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تعليم أسوان تنفى إصابة طالبين بمدرسة صناعية بفيروس كورونا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق