أعلنت جامعة بني سويف التكنولوجية عن مد فترة تسجيل طلاب الفرقة الأولى بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة للرغبات الخاصة بالبرامج الدراسية بالجامعة، حتى غدا الثلاثاء الموافق 3/11/2020.
وقد أكدت الكلية ضرورة التزام الطلاب بالموعد المحدد، وفي حال تخلف الطالب سيتم توزيعه حسب معرفة الكلية وفقا للأماكن المتاحة بالبرامج الدراسية.
وكان رئيس الجامعة التكنولوجية قد أوضح في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن الجامعة تسعى لافتتاح برنامج جديد خاص بتكنولوجيات البتروكيماويات في الفترة القادمة، بالتعاون مع معهد بحوث البترول والمؤسسات البترولية المتخصصة، حيث شهد معهد بحوث البترول اجتماعا للنظر في هذا المشروع وبدء عمليات التنفيذ لتفعيله بدءا من العام المقبل، وأضاف أن الجامعة تضم أربعة برامج أساسية للدراسة وهي :-
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التعليقات على غدا.. آخر موعد لتسجيل الرغبات بالبرامج الدراسية بجامعة بني سويف التكنولوجية
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