غدا.. آخر موعد لتسجيل الرغبات بالبرامج الدراسية بجامعة بني سويف التكنولوجية



جامعة بني سويف جامعة بني سويف

أعلنت جامعة بني سويف التكنولوجية عن مد فترة تسجيل طلاب الفرقة الأولى بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة للرغبات الخاصة بالبرامج الدراسية بالجامعة، حتى غدا الثلاثاء الموافق 3/11/2020.



وقد أكدت الكلية ضرورة التزام الطلاب بالموعد المحدد، وفي حال تخلف الطالب سيتم توزيعه حسب معرفة الكلية وفقا للأماكن المتاحة بالبرامج الدراسية.



وكان رئيس الجامعة التكنولوجية قد أوضح في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن الجامعة تسعى لافتتاح برنامج جديد خاص بتكنولوجيات البتروكيماويات في الفترة القادمة، بالتعاون مع معهد بحوث البترول والمؤسسات البترولية المتخصصة، حيث شهد معهد بحوث البترول اجتماعا للنظر في هذا المشروع وبدء عمليات التنفيذ لتفعيله بدءا من العام المقبل، وأضاف أن الجامعة تضم أربعة برامج أساسية للدراسة وهي :-

قد يعجبك أيضا...

- برنامج الميكاترونكس- برنامج الاوتوترونكس- برنامج تكنولوجيا المعلومات- برنامج الطاقة الجديدة والمتجددةوأوضح، أنه تم الانتهاء من رفع المقررات والبرامج الدراسية على المنصات الإلكترونية الخاصة بالجامعة، وأن هناك العديد من المقررات التي يتم رفعها أسبوعيا نظرا لضرورة تطبيقها عمليا قبل رفعها على المنصة ويتم رفع باقي المقررات طبقا لهذا النظم.وأضاف أن الجامعة تعمل بنظام التعليم الهجين، بحيث تكون أيام الحضور بالجامعة من يومين إلى ثلاثة أيام كما يتم يتم تقسيم الطلاب على مجموعات ويتم حضور كل مجموعة وفقا للايام المقررة للحضور، وباقي الايام سيتم طرح المقررات والبرامج الدراسية على المنصات التعليمية الخاصة بالجامعة.