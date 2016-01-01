5 قرارات مهمة من الكاف بشأن مباراة الزمالك والرجاء بأبطال أفريقيا



الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

اتخذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عددًا من القرارات المهمة بخصوص مباراة الزمالك والرجاء المغربي المقرر إقامتها بعد غدٍ، الأربعاء، باستاد القاهرة فى إطار لقاءات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وقرر "الكاف"، خضوع فريق الرجاء المغربي إلى مسحة طبية جديدة خاصة بكورونا بمجرد وصوله إلى مصر، إلى جانب خضوعه لمسحة جديدة قبل المباراة بيوم؛ للتأكد من خلو الفريق من أي إصابات بالفيروس.



كما قرر "الكاف"، الأمر ذاته بالنسبة إلى الزمالك الذى سيخضع إلى مسحة طبية غدًا عبر أحد المراكز المعتمدة لدى الاتحاد الأفريقي للتأكد من عدم وجود أى إصابات بكورونا داخل الفريق.

قد يعجبك أيضا...

وكان الكاف طالب كل نادٍ مشارك فى الدور قبل النهائى سواء بمنافسات دوري أبطال أفريقيا بتقديم ملف شامل عن حالة كل لاعب لديه وموقفه من المعاناة من أى أمراض أو تعرضه للإصابة بالكورونا من قبل.كما قرر الكاف، إجراء مسحات طبية خاصة بـ الحكام بشكل مكثف أيضا قبل خوض المباريات للتأكد من خلو الجميع من الإصابة بالكورونا، بالإضافة إلى تعقييم ملاعب التدريبات والتأكد من توافر جميع الإجراءات السليمة بها.وحذر الكاف جميع الفرق المشاركة من الاستهانة بالإجراءات الاحترازية مؤكدا توقيع عقوبات قوية حال مخالفة التعليمات والشروط التى وضعها للخروج بمباريات المسابقتين إلى بر الأمان.واتخذ الكاف أيضا قرارًا بحظر الحضور الإعلامى فى تدريبات الفريق خوفا من التكدس وانتشار الكورونا بجانب حضور ممثل إعلامى واحد من جانب كل فريق خلال المباراة ومصور واحد أيضا .يذكر أن الزمالك نجح فى تحقيق فوز مهم على حساب الرجاء المغربي بذهاب نصف نهائى الأبطال بهدف دون رد عن طريق نجمه أشرف بن شرقي.