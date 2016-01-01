مديريات التعليم بالمحافظات تبدأ فى توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى



توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى

بدأت مديريات التربية والتعليم بمحافظات مصر، فى توزيع أجهزة التابلت على طلاب الثانوية العامة، بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بها، حيث تم تفعيل أجهزة التابلت وتركيب شرائح الانترنت، وربطه بالوزارة، وسداد كل طالب رسوم التأمين الخاصة باستلام، وتوقيع إقرارات التسليم، ففى محافظة الغربية أعلن المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المديرية انتهت من توزيع 38 ألف جهاز تابلت الخاص بطلاب الصف الأول الثانوى بنطاق الإدارات التعليمية العشرة وربطه بالوزارة.



وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لـ"اليوم السابع"، أن توزيع جهاز التابلت على الطلاب تم بعد سداد كل طالب 100 جنيه رسوم تأمين للجهاز، كما ناشد أيضا طلاب الصف الثانى والثالث الثانوى بسداد 100 جنيه تأمين عن العام الحالى.



وأشار إلى أن الجهاز محمل عليه المناهج الدراسية فى جميع المواد ومتصل بشكل مباشر مع الوزارة، وأوضح المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الجهاز محمى من الاختراق أو العبث فيه، ويتم التنبيه على الطلاب بعدم العبث فى البرامج والحصول منهم على إقرار مكتوب بذلك.

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وأكد أنه حال فقد الطالب للتابلت أو تعرضه للكسر يتم فورا تحرير محضر بالواقعة، على أن يحصل على جهاز آخر شرط جدية صحة الواقعة وفى حالة غير ذلك لن يتم تسليمه البديل، أما بخصوص طلاب الصفوف الثانى والثالث الثانوى حال فقدان التابلت وعدم سداد التأمين سيكون عليه سداد قيمة الجهاز."تعليم الأقصر" تسلم 5390 تابلت للطلبة فى 35 مدرسةوصرح عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بأن العملية التعليمية تسير على أكمل وجه وفقا لتعليمات الوزارة بخصوص تسليم الكتب للطلاب، وأيضا الإجراءات الاحترازية بالمدارس، حيث ارتفعت أعداد أجهزة التابلت المسلمة للطلبة إلى 5390 تابلت حتى الآن.وأضاف عبد اللطيف أحمد عمران، فى بيان صحفى، أنه تم تسليم 5390 تابلت لجميع الإدارات التعليمية بالأقصر، وعددهم 7 إدارات تضم 35 مدرسة على مستوى المحافظة، حيث تم تسليم إدارة إسنا التعليمية 1945 تابلت ، وإدارة أرمنت 687 تابلت وإدارة الأقصر التعليمية 1456 و436 تابلت للإدارة القرنة التعليمية و440 تابلت لمدارس إدارة الطود و202 تابلت لإدارة الزينية و224 تابلت لمدارس إدارة البياضية.وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أن إجراءات تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي هذا العام لم تختلف عن العام الماضي، بحيث يتعين على الطالب دفع 100 جنيه في البريد كتأمين على التابلت من التلف أو التعطل، ويقوم ولي الأمر أو الوصي على الطالب بالتوقيع على استلام التابلت من خلال المدرسة التابع لها، مع العلم أن مكاتب البريد قد بدأت منذ الأسبوع الماضي في تحصيل مبلغ الـ 100 جنيه من الطلبة قيمة بوليصة التأمين على التابلت ضد التلف، ويجب على الطالب الحفاظ على التابلت.تسليم 15 ألف و196 جهاز تابلت لطلاب الثانوية العامة فى بنى سويفبدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف تسليم أجهزة التابلت لنحو 15 ألف و196 طالب من طلاب الثانوية العامة بمحافظة بنى سويف.من جانبها أعلنت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بدء توزيع أجهزة التابلت على مدارس المحافظة والبالغ عددها 15 ألف و196 جهاز بمشتملاته (جراب،قلم للكتابة على الشاشة وشاحن وسمًاعة)،والتي يتم توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي العام بالمدارس الرسمية واللغات والتعليم الخاص وفصول الخدمات وطلاب نظام الدمج،بالإضافة إلى المُعلمين ومُوجهي المرحلة الثانوية العامةوأضافت وكيلة الوزارة،أن أجهزة التابلت وردت لمخازن المديرية يوم 13 أكتوبر وسط تأمين وتنسيق تام بين الجهات الأمنية والأمن الإداري بالمديرية،وتم توزيعها في اليوم التالي على الإدارات تحت إشراف اللجنة الدائمة التي ضمت(التوجيه المالي والإداري ،الشؤون القانونية، التعليم الثانوي العام، الإحصاء،التطوير التكنولوجي)،حيث قامت الإدارات التعليمية بتسليم مخصصات الأجهزة لكل مدرسة طبقا للأعداد المسجلة بها،وتم تفعيل"activation"الأجهزة بمعرفة أخصائيي التطوير التكنولوجي بالمدارس وبإشراف التطوير التكنولوجي بالمديرية لتنشيط الأجهزة وربطها بالمنظومة،حيث يحتوى الجهاز على‏serial number‏ "رقم مسلسل "لسهولة تتبعه في حال فقدانه،ويمكن تركيب شريحة اتصال SIM‏للأغراض التعليميةمن جانبه سلًم الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، أجهزة التابلت المدرسي لطلاب عدد من مدارس المحافظة،للاطمئنان على المنظومة والإجراءات المتبعة في هذا الشأن وجهود تعريف الطلاب بنظم استخدامه والاستفادة المثلي من إمكاناته في خدمة العملية التعليمية ،وذلك في حضور الأستاذة سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم،والأستاذ معتز حسن مدير إدارة تعليم بني سويف، العميد وليد البيلي رئيس المدينة، والأستاذة رباب صلاح مديرة التجريبياتهوهنأ المحافظ الطلاب والطالبات بهذه المناسبة،مؤكدا أن التابلت يعد نقلة نوعية جديدة في مجال تطوير منظومة التعليم ومواكبة عصر التكنولوجيا ،مؤكدا اهتمام الدولة بالتعليم الذي أضحى في مقدمة الأولويات التنموية ضمن رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مشيرا إلى أن هذه الفترة تشهد التحول إلى نظام تعليم حديث يواكب متطلبات العصر الذي نعيش فيه في مختلف مناحي الحياة ، ومطالبا بأهمية التضافر لتحقيق أكبر استفادة من جهود الدولة الكبيرة في هذا المجالوعبر الطلاب عن سعادتهم بزيارة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،مؤكدين فرحتهم بالتقنية الجديدة التى ستتيح أمامهم آفاقا جديدة، وتدخلهم بشكل عملي عصر المعلومات والتكنولوجيا،مطالبين بضرورة متابعتهم بشكل مستمر حتى يعتادوا على هذه التكنولوجيا وكيفية الاستفادة منها"تعليم الإسكندرية":تسليم 45 ألف تابلت لطلاب الصف الآول الثانوى لهذا العاموبدأت محافظة الإسكندرية فى تسليم أجهزة "التابلت " الى طلاب الصف الآول الثانوى بمختلف الإدارات التعليمية المختلفة وعددها 8 إدارات تعليمية بالمحافظة .وقال يوسف الديب ،وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسكندرية ،فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن المديرية قامت بحصر عدد طلاب الصف الآول الثانوى لهذا العام ،وجارى تسليم نحو 45 ألف جهاز"تابلت" ،على الطلاب مع التشديد على إتباع الإجراءات القانونية و الاشتراطات التى وضعتها الوزارة و فى مقدمتها أن يقوم الطالب بعمل بوليصة تأمين بقيمة 100 جنية بهيئة البريد ،حرصا على عدم إتلاف "التابلت" وأيضا فى حالة وجود أى عطل يتم إصلاح الجهاز من الشركة التابعة بموجب هذا التأمين .و أكد وكيل وزارة التربية و التعليم بالاسكندرية ،على أنة ضرورة توافر المستندات المطلوبة و هى أصل بطاقة الرقم القومى و صورة منها و أصل شهادة ميلاد الطالب و الرقم القومى له و صورة طبق الاصل معتمدة من المدرسة، و ذلك لطلاب الصف الأول الثانوي العام بالمدارس الحكومية والخاصة ومعلمي المواد الدراسية الأساسية بالمدارس الحكومية وفق القرار الوزاري 344 لعام 2018 بما شمل من تعليمات وضوابط يلتزم بها الجميع لتكتمل المنظومة لضمان نجاح منظومة تطوير التعليم ، وقد قامت مديرية التربية و التعليم ، بالانتهاء من تركيب شبكات الانترنت في 113 مدرسة حكومية و خاصة لغات لمرحلة التعليم الثانوى ، على أن يكون التابلت المسلم للطالب عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية ويعتبر بعدها هدية للطالب في حين أنه يعتبر عهدة شخصية للمعلم أو الإداري طوال فترة عمله بالتعليم الثانوي دون تغيير طبيعة العمل مع الأخذ في الاعتبار أن التابلت لمعلمي المواد الدراسية الأساسية وفق القرار الوزاريتوزيع التابلت على 657طالب ببورسعيدشهد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم عملية توزيع التابلت المدرسى على طلاب الصف الأول الثانوى بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية للبنين بحضور علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام وإيهاب عبد المقصود مدير إدارة التعليم الثانوى.وقال نبوى خلال تصريحات صحفية، إن إجمالى المستحقين من عملية توزيع التابلت المدرسى 657 طالبا مقيدين بالصف الأول الثانوى بالمدرسة العريقة مضيفا أن توزيع التابلت اليوم يطال طلاب الصف الأول بالفصول من الأول إلى الثالث وذلك حسب الكشوف المعدة مسبقا مع إتباع الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع أجهزة الدولة على توفير أجهزة تابلت على أعلى مستوى من المواصفات والجودة، كما قامت وزارة الاتصالات بإدخال شبكات الفايبر فى مدارس المحافظة بالكامل لتخدم الطالب والمعلم داخل محراب العلم مشيرا إلى إمكانية ربط التابلت على الشاشات الداخلية بالفصول لضمان الإستفادة القصوى من هذا المشروع.