

تناول ملعقة عسل يوميا وعالج هذا الأمراض تناول ملعقة عسل يوميا وعالج هذا الأمراض

فوائد عسل السدر الجبلي عديدة فيمكن أن تختلف نكهة عسل السدر ولونه وكثافته حسب المنطقة التي نشأ منها فهو عسل كثيف بطعم حلو غني وفخم له لون ذهبي فاتح ، يغمق ويتحول إلى اللون الأحمر بمرور الوقت.



أشجار السدر عضوية لأنها تنمو في البرية في المناطق الصحراوية البكر والنائية في ولا يستخدم النحالون أي مواد كيميائية أو عقاقير.



فوائد عسل السدر الجبلي الكشميري

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مشاكل الجيوب الأنفيةلعسل السدر نشاط مثير للإعجاب مضاد للبكتيريا حتى عند استخدامه بكمية قليلة. أعطِ التهابات الجهاز التنفسي ضربة من المركبات المفيدة في العسل. قم بإذابة القليل من العسل في الماء أو محلول ملحي للأنف واشطف الأنف.ويساعد عسل السدر على مقاومة العدوى حتى عند تخفيفه بشكل رقيق جدًا ويمكنك التنفس بسهولة كما أنه يساعد على التخلص من العديد من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية ليس هناك أي آثار جانبية.فعند مزجه بمسحوق القرفة يفيد في تخفيف السعال والرشح والتهاب الجيوب الأنفية وضغط الجيوب الأنفية وغيرها.القرحة والجهاز الهضميتشمل فوائد عسل السدر على الجهاز الهضمي ويمنع ارتجاع الأحماض ويلطف آفات المعدة والأمعاء في أمراض كرون ومتلازمة القولون العصبي ويحمي ويعالج القرحة بشكل طبيعي ويمنع هذا العسل أيضًا أي إزعاج بعد الوجبة من اضطرابات الجهاز الهضمي.