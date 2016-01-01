طريقة عمل فطيرة الخضراوات للشيف شربيني



فطيرة الخضراوات فطيرة الخضراوات

بين الحين والاخر تحتاج ربة المنزل الى تقديم وصفات متنوعة وغير تقليدية يتم أفراد اسرتها حيث ان المعتاد داخل البيوت المصرية أن تكون الاطباق الرئيسية في معظم ايام الاسبوع تتضمن الطواجن والصواني والأكلات المسبكة سواء كانت نباتية أو ممزوجة ببعض أنواع اللحوم والدواجن مما يجعل افراد الاسرة يشعرون بالفتور تجاه هذه الاطعمة ولايرغبون في تناولها.



نقدم لكم طريقة عمل فطيرة الخضروات بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير فطيرة الخضروات

زبدة

عجينة باتيه

بروكلي

مشروم

فلفل الوان

زعتر

ريحان

زيتون

بيض

لبن

كريمة لباني

طماطم

جبنة موتزريلا

جبنة شيدر

ملح فلفل

بصل

ثوم



طريقة عمل فطيرة الخضروات

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* قطعي الخضروات قطع صغيرة وضعي طاسة على النار مع زبدة و بصل مفروم وثوم مفروم قلبيها حتى يتغير لون البصل* اضيفي البروكلي والمشروم وشرائح الزيتون والفلفل الألوان والملح والفلفل والطماطم المكعبات واستمري في التقليب مع رشة زعتر وريحان، ثم افردي العجين على سطح مرشوش بالدقيق ثم انقليها الى صينية الفرن* ضعي بداخلها الحشو المعد سابقا مع الجبن وغطيها ثم قلبي البيض مع اللبن ووزعيه على الفطيرة ثم ادخليها فرن ساخن حتى تنضج .