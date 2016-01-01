بسبب فيديو جديد.. القبض على "طفل المرور" و4 من أصدقائه



القبض على "طفل المرور" و4 من أصدقائه القبض على "طفل المرور" و4 من أصدقائه

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على الطفل المتعدي على فرد شرطة المرور، بزهراء المعادي، "طفل المرور"، بتهمة التنمر على رجل شرطة و3 من أصدقاءه؛ بعد ظهور فيديو جديد يتنمرون ويلفظون ألفاظ خادشة للحياء، بعد إطلاق سراحه أمس.



كانت "النيابة العامة" كلفت إخصائي اجتماعي "بخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة" بدراسة حالة الطفل المتهم الاجتماعية والنفسية وإعداد تقرير بها، فأودع تقريرًا أثبت فيه أن الطفل مدلَّل بشدة من والده، مما دفعه لاقتراف مثل هذا السلوك، موصيًا بتسليمه لأهله والتعهد عليهم بتقويم سلوكه، وعقد جلسات دورية له لذلك.



وقررت "النيابة العامة" في ضوء أحكام المادة 119من قانون الطفل والتي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، وفي ضوء ما أوصى به الإخصائي الاجتماعي من تسليم الطفل المتهم إلى ولي أمره مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك، كما أوصى بتقرير "خط نجدة الطفل".

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كما قررت "النيابة العامة" أمس إخلاء سبيل مالك السيارة إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها باستجواب مَن كان في صحبة الطفل المتهم بالسيارة وقت الواقعة، وطلب تحريات الشرطة النهائية حولها.