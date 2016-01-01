شاهد.. "حرب تصريحات وتصعيد متبادل".. كيف اشتعلت أزمة "فضل – كهربا"؟



كيف اشتعلت أزمة "فضل – كهربا"؟ كيف اشتعلت أزمة "فضل – كهربا"؟

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في الأزمة الأخيرة التي نشبت بين محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، ومحمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب وسط النادي الأهلي.



وقرر الأهلي التصعيد للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بعد تصريحات فضل الأخيرة رغم التصريحات الهادئة التي أصدرها النادي عصر الأحد.



بداية الأزمة تعود للحظات تتويج الأهلي بدرع الدوري للموسم الحالي 2019/2020 بعد نهاية مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، بحضور فضل مندوباً عن اللجنة الخماسية.

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وشهد الحفل حضور مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق من أجل تكريمه ودعمه وسط زملائه، بجانب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.وظهر عبر شاشات التلفاز، مشادة عنيفة بين فضل وكهربا قبل لحظات من التقاط الصورة الجماعية للأهلي بدرع الدوري.وخرج "كهربا" عبر وسائل الإعلام وصرح لقناة "أون تايم سبورتس 2" بأنه كان يحتفل بالتتويج دون مشاكل، ومحمد فضل قام بدفعه وهو يحمل نجل مؤمن زكريا.ونفى "كهربا" أن يكون قد بدر منه أي تصرف أو تعليق به أي اساءة لمحمد فضل.