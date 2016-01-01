شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في الأزمة الأخيرة التي نشبت بين محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، ومحمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب وسط النادي الأهلي.
وقرر الأهلي التصعيد للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بعد تصريحات فضل الأخيرة رغم التصريحات الهادئة التي أصدرها النادي عصر الأحد.
بداية الأزمة تعود للحظات تتويج الأهلي بدرع الدوري للموسم الحالي 2019/2020 بعد نهاية مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، بحضور فضل مندوباً عن اللجنة الخماسية.
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التعليقات على شاهد.. "حرب تصريحات وتصعيد متبادل".. كيف اشتعلت أزمة "فضل – كهربا"؟
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