لو ابنك قصير .. نصائح لزيادة الطول عند الأطفال

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نصائح لزيادة الطول عند الأطفال

يعاني الكثير من الأطفال من مشكلة القصر، لذلك تقدم الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، بعض النصائح التي تساعد على زيادة الطول عند الأطفال:

- الحصول على كمية كافية من فيتامين د
الذي يوجد في : الأسماك، البيض، الحليب و اللبن ومشتقاتهم، الزبدة، الفطر، زيت كبد الحوت، عصير البرتقال، المحار ، منتجات الصويا، حبوب الإفطار.

- الحصول على قدر كافي من النوم ما بين 12-10 ساعة يوميًا.

- تناول أطعمة تحتوي على الزنك الذي نجده في : لحم البقر، العدس، فول، الحمص، منتجات الألبان، البيض، الحبوب الكاملة، الفاصوليا الخضراء، البطاطا، الشوكولاتة الداكنة.

- تناول أطعمة غنية بالكالسيوم الذي نجده في : السلمون، السردين، الحليب واللبن ومشتقاتهم، السمسم، الكرنب، السبانخ، اللوز، اللفت، الطحينة.

-ننصح بممارسة بعض أنواع الرياضة أهمها : السباحة، الوثب بالحبل، كرة السلة، الجري، تمارين التمدد.

المصدر: elbalad

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