لو ابنك قصير .. نصائح لزيادة الطول عند الأطفال



نصائح لزيادة الطول عند الأطفال نصائح لزيادة الطول عند الأطفال

يعاني الكثير من الأطفال من مشكلة القصر، لذلك تقدم الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، بعض النصائح التي تساعد على زيادة الطول عند الأطفال:



- الحصول على كمية كافية من فيتامين د

الذي يوجد في : الأسماك، البيض، الحليب و اللبن ومشتقاتهم، الزبدة، الفطر، زيت كبد الحوت، عصير البرتقال، المحار ، منتجات الصويا، حبوب الإفطار.



- الحصول على قدر كافي من النوم ما بين 12-10 ساعة يوميًا.

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- تناول أطعمة تحتوي على الزنك الذي نجده في : لحم البقر، العدس، فول، الحمص، منتجات الألبان، البيض، الحبوب الكاملة، الفاصوليا الخضراء، البطاطا، الشوكولاتة الداكنة.- تناول أطعمة غنية بالكالسيوم الذي نجده في : السلمون، السردين، الحليب واللبن ومشتقاتهم، السمسم، الكرنب، السبانخ، اللوز، اللفت، الطحينة.-ننصح بممارسة بعض أنواع الرياضة أهمها : السباحة، الوثب بالحبل، كرة السلة، الجري، تمارين التمدد.