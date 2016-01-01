لو ابنك قصير .. نصائح لزيادة الطول عند الأطفال

يعاني الكثير من الأطفال من مشكلة القصر، لذلك تقدم الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، بعض النصائح التي تساعد على زيادة الطول عند الأطفال:
- الحصول على كمية كافية من فيتامين د
الذي يوجد في : الأسماك، البيض، الحليب و اللبن ومشتقاتهم، الزبدة، الفطر، زيت كبد الحوت، عصير البرتقال، المحار ، منتجات الصويا، حبوب الإفطار.
- الحصول على قدر كافي من النوم ما بين 12-10 ساعة يوميًا.
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