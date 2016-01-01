شاهد.. بأسهل الخطوات وأقل المكونات.. طريقة عمل أجنحة الدجاج بانيه

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طريقة عمل أجنحة الدجاج بانيه

تعد أجنحة الدجاج من الأكلات التي يعشقها الكثيرون وبالأخص الأطفال،وتقدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل أجنحة الدجاج بانيه في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

مقادير أجنحة الدجاج بانيه
1 كيلو أجنحة دجاج
دقيق
بيض
بقسماط
ملح
فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم
زعتر
زيت للقلي
طماطم شيري
صوص باربكيو
صوص مايونيز
كاتشاب

طريقة تحضير أجنحة الدجاج بانيه
-تقطع أجنحة الدجاج إلى نصفين
-يقلب اللحم عن العضم ويتبل بالملح والفلفل ورشة زعتر ثوم بودرة
-يوضع في الدقيق ثم في البيض ثم في البقسماط
-تقلى في زيت غزير ساخن
-لعمل الصوص يخلط الباربكيو صوص مع المايونيز مع الكاتشاب
-تقدم الأجنحة مع الصوص

المصدر: برنامج الشيف

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