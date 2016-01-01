من بينها الجمبري .. أطعمة تحميك من قصور الغدة الدرقية

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صورة الخبر: قصور الغدة الدرقية
قصور الغدة الدرقية

تلعب الغدة الدرقية دورًا رئيسيًا في مساعدة عملية التمثيل الغذائي على حرق السعرات الحرارية والتحكم في شهيتك.

وقالت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية أن النسبة الأكبر ممن يعانون قصور في الغدة الدرقية يعانون زيادة في الوزن ويصعب عليهم خسارة الوزن الزائد بسهولة، وذلك بسبب عدم عمل الغدة الدرقية بالشكل الصحيح .

وأضافت سهام سوقية:"أن المريض يحتاج الى نظام غذائي صحي متكامل مخصص له حسب نتيجة تحليل الغدة الدرقية والعمر والوزن والحالة الصحية لتعالج الغدة الدرقية".

وأوصت بالابتعاد تماما عن الحميات العشوائية أو غير المخصصة لك فتحتاج الغدة الدرقية إلى مستويات صحية من اليود للقيام بعملها.

كما أوصت استشاري التغذية العلاجية بتناول بعض الأطعمة التي تحتوي على يود أكثر من غيرها :

ملح المعالج باليود

صفار البيض

الحليب ومنتجات الألبان
أسماك المياه المالحة ، مثل سمك القد

الجمبري

التونة

الخوخ

المصدر: elbalad

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