

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 2-11-2020 أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 2-11-2020

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 2-11-2020؛ في سوق العبور للجملة.



ووصل سعر كيلو الطماطم إلي 6.5 جنيهات للكيلو والبطاطس نحو 2.5 جنيه للكيلو الواحد، والبصل بـ 5.5 جنيه للكيلو.



أما الكوسة وصل سعر الكيلو منها لـ 6.5 جنيه و الجزر بنفس السعر للكيلو، و الفاصوليا الخضراء بـ 5جنيهات و الباذنجان البلدي بـ 4جنيهات للكيلو و الباذنجان الرومي بـ 2.5 جدنيه للكيلو.

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وبلغ سعر كيلو الباذنجان الأبيض 4 جنيهات و الفلفل الرومي البلدي بـ 6 جنيهات زو اللفل الرومي الصوب بـ 3.5 جنيه و الفلفل الحامي البلدي بـ 4.5 جنيه .وسجل سعر الفلفل الألوان نحو 22 جنيه كأعلي سعر للكيلو و الخيار بـ 5 جنيهات و الخيار البلدي بـ 2.75 جنيه للكيلو والبسلة بـ 14 جنيها.وبلغ سعر كيلو السبانخ نحو 5 جنيهات في الكيلو وكذلك الحال بالنسبة للقلقاس ، وسعر الثوم إلي 27 جنيها والبطاطا بـ 3 جنيهات و البنجر بـ 4 جنيهات.وعلي صعيد الفاكهة وصل سعر كيلو التفاح الأمريكي الإيطالي نحو 23 جنيها للكيلو والتفاح الجولدن بـ 18 جنيها و السوري لبناني منه بـ 15 جنيها و البلح السماني بـ 4,5 جنيه للكيلو و الزغلول بـ 7 جنيهات و البلح الرميلي بـ 9 جنيهات السلمي بـ 14 جنيها.وبلغ سعر كيلو الليمون البلدي 5 جنيهات والليمون الأضاليا 3 جنيهات و العنب الكرمسن بـ 11 جنيها للكيلو و العنب الأحمر الرومي بـ 5 جنيهات.