استهلت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الإثنين؛ علي صعود جماعي لمؤشراتها ليفتح رأسمالها السوقي علي 603.4 مليار جنيه.
وربح رأسمالها السوقي في مستهل التعاملات نحو 3.4 مليار جنيه، بعد ان تكبد أمس خسارة وصلت لـ 4.64 مليار جنيه.
صعد مؤشر البورصة القيادي إيجي إكس 30 مسجلا نسبة صعود قدرها 0.8% عند النقطة 10.456.33، وتبعه مؤشر إجيي إكس 100 صاعدا بنسبة 0.31% عند النقطة 2.718.56.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على البورصة تستهل تعاملاتها الصباحية على أرباح بـ 3.4 مليار جنيه
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق