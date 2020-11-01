البورصة تستهل تعاملاتها الصباحية على أرباح بـ 3.4 مليار جنيه

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البورصة تستهل تعاملاتها الصباحية على أرباح بـ 3.4 مليار جنيه

استهلت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الإثنين؛ علي صعود جماعي لمؤشراتها ليفتح رأسمالها السوقي علي 603.4 مليار جنيه.

وربح رأسمالها السوقي في مستهل التعاملات نحو 3.4 مليار جنيه، بعد ان تكبد أمس خسارة وصلت لـ 4.64 مليار جنيه.

صعد مؤشر البورصة القيادي إيجي إكس 30 مسجلا نسبة صعود قدرها 0.8% عند النقطة 10.456.33، وتبعه مؤشر إجيي إكس 100 صاعدا بنسبة 0.31% عند النقطة 2.718.56.

وارتفع مؤشر إيجي إكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة مسجلا صعود نسبته 0.4% عند النقطة 1.854.2، و لحقه المؤشر إيجي إكس 50 بنسبة 0.12% عند النقطة 1.969.45.

بلغ اجمالي تداولات العمليات داخل المقصورة نحو 159 عملية بـ 2.805 مليون جنيه لـ774 ألف ورقة مالية لـ 41 شركة.

ووصل حجم العمليات ببورصة النيل 17 عملية بـ 128 ألف جنيه لـ 289 ألف ورقة مالية لـ 3 شركات.

المصدر: صدى البلد

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