

أسعار العملات اليوم الاثنين 2-11-2020 أمام الجنيه المصرى أسعار العملات اليوم الاثنين 2-11-2020 أمام الجنيه المصرى

تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 2-11-2020 ، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.





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