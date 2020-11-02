أسعار العملات اليوم الاثنين 2-11-2020 أمام الجنيه المصرى

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أسعار العملات اليوم الاثنين 2-11-2020 أمام الجنيه المصرى

صورة الخبر: أسعار العملات اليوم الاثنين 2-11-2020 أمام الجنيه المصرى
أسعار العملات اليوم الاثنين 2-11-2020 أمام الجنيه المصرى

تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 2-11-2020 ، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.20 جنيه للشراء، 18.35 جنيه للبيع، مقابل 18.21 جنيه للشراء، 18.43 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.17 جنيه للشراء، 20.39 جنيه للبيع، مقابل 20.18 جنيه للشراء، 20.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى اليوم
تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.73 جنيه للشراء، و51.49 جنيه للبيع، مقابل 48.76 جنيه للشراء، و51.49 جنيه للبيع .



وخسر الدولار الأمريكى نحو 43 قرشا أمام الجنيه المصرى خلال الفترة من 28 أكتوبر 2019 إلى 28 أكتوبر 2020، وانخفض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى من 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع فى 28 أكتوبر 2019 (إجازة.. وتم حساب أول يوم تعامل بعد الإجازة) إلى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع في28 أكتوبر 2020.

وشهدت الفترة الأخير نجاحا كبيرا للسياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، والتى أدت إلى زيادة التدفقات النقدية من خلال تحويلات المصريين فى الخارج عبر القنوات الرسمية لها، فضلا عن النجاح فى الحصول على تمويلات من صندوق النقد الدولى والأسواق الدولية بقيمة تجاوزت 10 مليارات دولار ما عوض الاقتصاد عن تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار العملات اليوم الاثنين 2-11-2020 أمام الجنيه المصرى

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
15866

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager