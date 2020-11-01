النفط يهبط 3% لمخاوف حيال طلب الوقود مع اتساع إغلاقات أوروبا

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النفط يهبط 3% لمخاوف حيال طلب الوقود مع اتساع إغلاقات أوروبا

تراجعت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة اليوم الأربعاء، بفعل المخاوف من أن اتساع نطاق إغلاقات مكافحة فيروس كورونا في أوروبا قد يُضعف الطلب على الوقود، بينما يتبأهب المتعاملون لاضطرابات بالتزامن مع انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا الأسبوع.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير منخفضة 1.34 دولار بما يعادل 3.5 بالمئة إلى 36.60 دولار للبرميل، في حين نزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.41 دولار أو 3.9 بالمئة لتسجل 34.38 دولار.

انخفض برنت بما يصل إلى 5.8 بالمئة وغرب تكساس بما يصل إلى ستة بالمئة في المعاملات المبكرة، إلى أدنى مستوياتهما منذ مايو.

تعيد الدول في أنحاء أوروبا فرض الإغلاقات الشاملة في محاولة لكبح معدلات تفشي كوفيد-19 التي تسارعت في الشهر الأخير.

وقال مايكل مكارثي، كبير إستراتيجيي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس في سيدني، "متعاملون كثيرون ينظرون إلى الولايات المتحدة ومعدلات العدوى المتصاعدة فيها ويتساءلون إن كانت أوروبا تقدم نموذجا لما سيحدث في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة."

قلص النفط خسائره بعد أن نمت طلبيات التصدير اليابانية للمرة الأولى في عامين وارتفع النشاط الصناعي الصيني إلى أعلى مستوياته فيما يقرب من عشر سنوات في أكتوبر. ومن المتوقع صدور مسوح الصناعات التحويلية لمنطقة اليورو والولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

المصدر: اليوم السابع

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