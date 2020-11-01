تراجعت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة اليوم الأربعاء، بفعل المخاوف من أن اتساع نطاق إغلاقات مكافحة فيروس كورونا في أوروبا قد يُضعف الطلب على الوقود، بينما يتبأهب المتعاملون لاضطرابات بالتزامن مع انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا الأسبوع.
وكانت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير منخفضة 1.34 دولار بما يعادل 3.5 بالمئة إلى 36.60 دولار للبرميل، في حين نزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.41 دولار أو 3.9 بالمئة لتسجل 34.38 دولار.
انخفض برنت بما يصل إلى 5.8 بالمئة وغرب تكساس بما يصل إلى ستة بالمئة في المعاملات المبكرة، إلى أدنى مستوياتهما منذ مايو.
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التعليقات على النفط يهبط 3% لمخاوف حيال طلب الوقود مع اتساع إغلاقات أوروبا
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