بعد تراجعها 14 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب في مصر 2 نوفمبر

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صورة الخبر: بعد تراجعها 14 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب في مصر 2 نوفمبر
بعد تراجعها 14 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب في مصر 2 نوفمبر

واصلت أسعار الذهب في مصر، استقرارها في بداية تعاملات اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2020.

وشهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض على مدار تعاملات شهر أكتوبر الماضي، نتيجة وجود فيروس كورونا كوفيد 19، دون التوصل لعلاج فعال له أو مصل، لذلك يلجأ المستثمرون في أوقات الأزمات للاستثمار في الملاذ الآمن وهو الاستثمار في الذهب.

وفقد عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المحلية نحو 14 جنيهًا من قيمته خلال تعاملات شهر أكتوبر، حيث سجل أعلى سعر له في يوم 21 أكتوبر نحو 838 جنيهًا، بينما يسجل اليوم في ختام تعاملات الشهر نحو 824 جنيهًا.

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، والتي قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية:

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 824 جنيها، وعيار 18 نحو 706 جنيه، وعيار 24 نحو 942 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6592 جنيها.

وارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات الجمعة الماضية، وقفز عيار الذهب بقيمة تراوحت بين جنيهان و4 جنيهات، بينما زاد عيار 21 بنحو 3 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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