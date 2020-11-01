واصلت أسعار الذهب في مصر، استقرارها في بداية تعاملات اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2020.
وشهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض على مدار تعاملات شهر أكتوبر الماضي، نتيجة وجود فيروس كورونا كوفيد 19، دون التوصل لعلاج فعال له أو مصل، لذلك يلجأ المستثمرون في أوقات الأزمات للاستثمار في الملاذ الآمن وهو الاستثمار في الذهب.
وفقد عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المحلية نحو 14 جنيهًا من قيمته خلال تعاملات شهر أكتوبر، حيث سجل أعلى سعر له في يوم 21 أكتوبر نحو 838 جنيهًا، بينما يسجل اليوم في ختام تعاملات الشهر نحو 824 جنيهًا.
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التعليقات على بعد تراجعها 14 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب في مصر 2 نوفمبر
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