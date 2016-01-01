

5 آلاف جنيه ارتفاعاً في أسعار الفئة الثانية من كيا سبورتاج 5 آلاف جنيه ارتفاعاً في أسعار الفئة الثانية من كيا سبورتاج

أخطرت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT» الوكيل المحلى للعلامة التجارية “كيا” في مصر، شبكة موزعيها بالأسعار الرسمية الجديدة للسيارة الرياضية متعددة



الاستخدامات سبورتاج موديل 2021، التي تتوافر في السوق المحلية بـ 6 فئات من التجهيزات.





وشهدت القائمة السعرية الصادرة عن وكيل العلامة الكورية الجنوبية في مصر، استقرار أسعار جميع فئات كيا سبورتاج 2021، فيما عدا الفئة الثانية التي ارتفعت 5000 جنيه.

ويوضح الجدول التالي أسعار جميع فئات كيا سبورتاج 2021.



