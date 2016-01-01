

تخفيض 100 ألف جنيه من الوكيل على أسعار كيا سورينتو 2020 تخفيض 100 ألف جنيه من الوكيل على أسعار كيا سورينتو 2020

باعتبارها وكيلا لسيارات كيا في مصر، أعلنت شركة EIT عن تخفيض سعر سيارتها كيا سورينتو 2020 بشكل كبير، حيث بلغ هذا التخفيض 100 ألف جنيه دفعة واحدة على جميع الفئات المتاحة محليا من هذا الموديل، وبذلك أصبحت أسعارها كالتالي:



- فئة أولى من 649 ألف و900 جنيه إلى 549 ألف و900 جنيه (تخفيض 100 ألف جنيه).



- فئة ثانية من 749 ألف و900 جنيه إلى 649 ألف و900 جنيه (تخفيض 100 ألف جنيه).

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- فئة ثالثة من 849 ألف و900 جنيه إلى 749 ألف و900 جنيه (تخفيض 100 ألف جنيه).جدير بالذكر أن هذا الموديل يقدم محليا بفئتين من المحركات، الأولى متاحة مع الفئة الأولى (5 مقاعد) من السيارة، وهي لمحرك 2400 سي سي بقوة 172 حصان وعزم 225 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات مع خاصية الجر الأمامي.أما الفئة الثانية من المحركات فهي متاحة مع الفئتين الثانية والثالثة (7 مقاعد) من السيارة، وهي لمحرك 3500 سي سي بقوة 280 حصان وعزم 336 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات مع خاصية الجر الأمامي بالفئة الثانية وخاصية الدفع الكلي بالفئة الثالثة من السيارة.