

تطبيق إلكتروني يعمل على تنبيه ضعاف السمع بالأصوات المحيطة بهم تطبيق إلكتروني يعمل على تنبيه ضعاف السمع بالأصوات المحيطة بهم

من مزايا الساعات الذكية أنها تبعث برسائل للمستخدم على مدار الساعة بشأن الأمور التي تعنيه، مثل

المكالمات والرسائل التي ترد على هاتفه المحمول والتحذيرات الصحية ونتائج قياسات الوظائف الحيوية للجسم وغيرها من الأمور.



وقد ابتكر فريق من الباحثين في جامعة واشنطن الأمريكية تطبيقا إلكترونيا يعمل على الساعات الذكية ويحمل اسم "ساوند ووتش". ويستطيع هذا التطبيق تسجيل الأصوات المحيطة بالمستخدم ثم يبعث برسالة على الشاشة لتعريفه بالأصوات المحيطة به.



وأفاد الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا أنه عندما تلتقط الساعة الذكية صوتا في المكان المحيط بالمستخدم مثل تغريد العصافير أو طنين آلة أو نفير سيارة، فإن التطبيق يقوم بتحديد هذا الصوت والتعرف عليه، ثم يرسل للمستخدم إشارة تنبيه عن طريق الاهتزاز لإخطاره بالصوت الذي تم تسجيله.

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ويقول الباحث دروف جاين الباحث في مجال الهندسة وعلوم الحاسب بالجامعة، إن "هذه التقنية تتيح وسيلة للتعرف على الأصوات التي تتطلب رد فعل من المستخدم مثل صوت الصفير الذي يصدره فرن المايكرويف للتعريف بالانتهاء من طهي الطعام على سبيل المثال، فضلا عن تعزيز تجربة المستخدم فيالتواصل مع البيئة المحيطة به".وذكر فريق الدراسة أنه تم اختبار التطبيق الجديد في مارس الماضي في واشنطن بواسطة ثمانية أشخاص يعانون من الصمم الكلي أو ضعف السمع، وقد أكد المشاركون فائدة هذه التطبيق في تعريفهم بوجود أشياء تتطلب انتباههم، ولكنهم أشاروا إلى أن التطبيق كان يخطئ أحيانا في التعرف علىحقيقة الأصوات المحيطة بهم.وأشار فريق الدراسة إلى أن التطبيق مازال في طور التجربة، وسوف يطرح قريبا للاستخدام من خلال منصة أندرويد لتحميل التطبيقات.