من مزايا الساعات الذكية أنها تبعث برسائل للمستخدم على مدار الساعة بشأن الأمور التي تعنيه، مثل
المكالمات والرسائل التي ترد على هاتفه المحمول والتحذيرات الصحية ونتائج قياسات الوظائف الحيوية للجسم وغيرها من الأمور.
وقد ابتكر فريق من الباحثين في جامعة واشنطن الأمريكية تطبيقا إلكترونيا يعمل على الساعات الذكية ويحمل اسم "ساوند ووتش". ويستطيع هذا التطبيق تسجيل الأصوات المحيطة بالمستخدم ثم يبعث برسالة على الشاشة لتعريفه بالأصوات المحيطة به.
وأفاد الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا أنه عندما تلتقط الساعة الذكية صوتا في المكان المحيط بالمستخدم مثل تغريد العصافير أو طنين آلة أو نفير سيارة، فإن التطبيق يقوم بتحديد هذا الصوت والتعرف عليه، ثم يرسل للمستخدم إشارة تنبيه عن طريق الاهتزاز لإخطاره بالصوت الذي تم تسجيله.
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التعليقات على تطبيق إلكتروني يعمل على تنبيه ضعاف السمع بالأصوات المحيطة بهم
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