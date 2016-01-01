باحثون يطورون تطبيقا ذكيا يكتشف مصابي كورونا من أصواتهم

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باحثون يطورون تطبيقا ذكيا يكتشف مصابي كورونا من أصواتهم

يسعى باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى تطوير تطبيق على الهواتف الذكية، من شأنه إحداث نقلة نوعية في الصراع ضد فيروس كورونا المستجد، يمكن من خلاله اكتشاف مصابي "كوفيد 19" من أصواتهم.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن التطبيق الجديد يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، لدراسة أنواع السعال القسري من الأشخاص، وتفريقه عن أنماط السعال لمصابي "كورونا".

ويكتشف التطبيق عن طريق بصمات السعال مصابي "كوفيد 19"، حتى لو كانوا من دون أي أعراض، لأنه يعمل على تمييز التغييرات الطفيفة في السعال والتي تشير إلى تأثيرات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الباحثون أن الشبكات العصبية للأصوات يمكنها الكشف عن الحالات العاطفية أو التدهور العصبي أو الإحباط المتزايد، وكذلك قوة ودرجة السعال يمكنها أن تكشف نوع المرض الذي يصيب صاحبه.

ويمكن للتطبيق عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي أن يكون دقيقا للغاية في دراسة تلك التقنيات، حيث رصد الباحثون دقة نتائجه بأنها تتجاوز الـ98.5% تقريبا.

المصدر: الدستور

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