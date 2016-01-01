باحثون يطورون تطبيقا ذكيا يكتشف مصابي كورونا من أصواتهم

يسعى باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى تطوير تطبيق على الهواتف الذكية، من شأنه إحداث نقلة نوعية في الصراع ضد فيروس كورونا المستجد، يمكن من خلاله اكتشاف مصابي "كوفيد 19" من أصواتهم.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن التطبيق الجديد يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، لدراسة أنواع السعال القسري من الأشخاص، وتفريقه عن أنماط السعال لمصابي "كورونا".
ويكتشف التطبيق عن طريق بصمات السعال مصابي "كوفيد 19"، حتى لو كانوا من دون أي أعراض، لأنه يعمل على تمييز التغييرات الطفيفة في السعال والتي تشير إلى تأثيرات فيروس كورونا المستجد.
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