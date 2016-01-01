الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة ليلا.. وفرص سقوط الأمطار مستمرة..فيديو



الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة ليلا الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة ليلا

قالت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إننا مازلنا في فصل الخريف ، إن حالة الطقس أمس الاحد شهدت حالة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية.



لافتة إلى أن هيئة الارصاد حذرت من أمس الاول بحالة بعدم الاستقرار التى ستشهدها البلاد والتى بدأت أمس بسقوط الامطار على سلاسل البحر الأحمر.



ولفتت الدكتورة إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح "، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، إلى أن كميات الامطار زادت على البحر الاحمر وسلاسل الجبال وصلت إلى حد السيول على بعض المناطق وغلق الطرق بالأمس بسبب السيول.

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وتابعت أن فرص سقوط الأمطار على البحر الاحمر مستمرة اليوم الاثنين، كما أنه شهدت القاهرة أمس سقوط الامطار على بعض المناطق بالقاهرة، مؤكدًا أنه لا يوجد فرص سقوط أمطار على القاهرة بينما تظل فرص هطولها قائمة على السواحل الشمالية ومحافظات من الوجه البحري.وأضافت أن فرص سقوط الامطار اليوم الاثنين ستكون أقل حدة من امس، كما أن درجات الحرارة بدأت تنخفض بشكل واضح أثناء الليل والنهار وتسجل 19 درجة فى الليل و26 درجة أثناء النهار.