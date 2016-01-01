قالت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إننا مازلنا في فصل الخريف ، إن حالة الطقس أمس الاحد شهدت حالة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية.
لافتة إلى أن هيئة الارصاد حذرت من أمس الاول بحالة بعدم الاستقرار التى ستشهدها البلاد والتى بدأت أمس بسقوط الامطار على سلاسل البحر الأحمر.
ولفتت الدكتورة إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح "، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، إلى أن كميات الامطار زادت على البحر الاحمر وسلاسل الجبال وصلت إلى حد السيول على بعض المناطق وغلق الطرق بالأمس بسبب السيول.
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التعليقات على الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة ليلا.. وفرص سقوط الأمطار مستمرة..فيديو
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