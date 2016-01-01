

عامل يحول الطعام إلى سم عامل يحول الطعام إلى سم

كتبت صحيفة جمهوريت التركية أن الدهون المتحولة في الأطعمة تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب.



تم تصميم الدهون المتحولة المنتجة تجاريًا لإضافة نكهة للأطعمة وإطالة عمرها الافتراضي. الأشخاص الذين يستهلكون طعامًا يحتوي على نسبة عالية من هذا المكون هم أكثر عرضة للإصابة بداء السكري ويكونون أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.



لأسلوب حياة صحي، أوصى الخبراء الذين قابلتهم الصحيفة باتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة.

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وقالت الطبيبة عائشة بوياجي: "يجب تفضيل حمية البحر الأبيض المتوسط الغنية بزيت الزيتون البكر الممتاز والخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والفقيرة في اللحوم ومنتجات الألبان".بدوره أوضح الدكتور أونير أوزدوجان أنه من الضروري ممارسة الرياضة والامتناع عن الدهون المتحولة منذ الصغر.فرضت تركيا بالفعل قيودًا على الدهون المتحولة في الغذاء بعد الاتحاد الأوروبي. حددت منظمة الصحة العالمية هدفًا لإزالة هذا المكون من سلسلة الإمداد الغذائي بحلول عام 2023.