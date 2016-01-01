عامل يحول الطعام إلى سم

كتبت صحيفة جمهوريت التركية أن الدهون المتحولة في الأطعمة تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب.
تم تصميم الدهون المتحولة المنتجة تجاريًا لإضافة نكهة للأطعمة وإطالة عمرها الافتراضي. الأشخاص الذين يستهلكون طعامًا يحتوي على نسبة عالية من هذا المكون هم أكثر عرضة للإصابة بداء السكري ويكونون أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.
لأسلوب حياة صحي، أوصى الخبراء الذين قابلتهم الصحيفة باتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة.
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