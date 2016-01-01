

أطعمة تثير الصداع النصفي أطعمة تثير الصداع النصفي

قال فاليري كوفايف، طبيب الأعصاب في المستشفى السريري المركزي التابع للإدارة الرئاسية لروسيا، إن النبيذ الأحمر والفوار لا يزالان من أهم مسببات الصداع النصفي.



وقال في مقابلة مع صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي": "لكن الشوكولاته أقل احتمالا أن تسبب الصداع مما كان يعتقد سابقا. لكن كل هذا فردي للغاية، كل شخص لديه محفزاته الخاصة. نصيحتي هي كتابة مذكرات للصداع لمساعدتك على تحديد العوامل التي تؤدي إلى حدوثه، بما في ذلك الأطعمة. إن وجدت صلة مباشرة بين الشوكولاتة والألم تخلى عنها".



وأضاف أنه في كثير من الأحيان ليس الطعام أو المشروبات تسبب الصداع ولكن الجوع.

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في الأسبوع الماضي، قام رينات بوغدانوف، كبير أطباء الأعصاب في وزارة الصحة بمقاطعة موسكو، بتعداد الأطعمة المسببة للصداع النصفي، بما في ذلك النبيذ الأحمر والشوكولاتة والجبن والمضافات الغذائية واللحوم المدخنة.