أطعمة تثير الصداع النصفي

آخر الأخباراخبار منوعة › أطعمة تثير الصداع النصفي

صورة الخبر: أطعمة تثير الصداع النصفي
أطعمة تثير الصداع النصفي

قال فاليري كوفايف، طبيب الأعصاب في المستشفى السريري المركزي التابع للإدارة الرئاسية لروسيا، إن النبيذ الأحمر والفوار لا يزالان من أهم مسببات الصداع النصفي.

وقال في مقابلة مع صحيفة "أرغومينتي إي فاكتي": "لكن الشوكولاته أقل احتمالا أن تسبب الصداع مما كان يعتقد سابقا. لكن كل هذا فردي للغاية، كل شخص لديه محفزاته الخاصة. نصيحتي هي كتابة مذكرات للصداع لمساعدتك على تحديد العوامل التي تؤدي إلى حدوثه، بما في ذلك الأطعمة. إن وجدت صلة مباشرة بين الشوكولاتة والألم تخلى عنها".

وأضاف أنه في كثير من الأحيان ليس الطعام أو المشروبات تسبب الصداع ولكن الجوع.

في الأسبوع الماضي، قام رينات بوغدانوف، كبير أطباء الأعصاب في وزارة الصحة بمقاطعة موسكو، بتعداد الأطعمة المسببة للصداع النصفي، بما في ذلك النبيذ الأحمر والشوكولاتة والجبن والمضافات الغذائية واللحوم المدخنة.

المصدر: سبوتنيك

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أطعمة تثير الصداع النصفي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
26742

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager