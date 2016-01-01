

الموجة الثانية | هذه الأغذية تساعدك على الوقاية من فيروس كورونا الموجة الثانية | هذه الأغذية تساعدك على الوقاية من فيروس كورونا

ومن ضمن الإرشادات التى توصي بها منظمة الصحة العالمية؛ تناول الأطعمة التى تساعد على تقوية مناعة الجسم.



وتشير دراسات علمية حديثة إلى أن انخفاض مستوى "فيتامين د" في جسم الإنسان قد يؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بفيروس كورونا، أو زيادة المعاناة مع حالات العدوى الشديدة، ولذلك ينصح بتناول الأطعمة التي تزيد من هذا الفيتامين بالجسم مثل الخبز والحليب والعصائر، ودعمهم بـ"فيتامين د".



ووفقاً لـ"سكاي نيوز" يقول جاريث ديفيز، الباحث البريطاني في مجال الفيزياء الطبية، إن أجسامنا تنتج "فيتامين د" بشكل طبيعي مع التعرض لأشعة الشمس، لكن نقصه في كثير من الأحيان يؤدي إلى مشاكل جمة، أهمها الكساح ولين العظام ونقص مستوى الكالسيوم في الدم، وأنه من الواضح أن "فيتامين د" لا يحمي من شدة المرض فحسب، بل يمكن أيضا أن يقي من العدوى.

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جدير بالذكر أن دراسة أجريت العام الماضي، كشفت أن دعم الدقيق بـ"فيتامين د" سيقلل من حالات الإصابة بنقص الفيتامين في بريطانيا بنسبة 25% على مدار 90 عاماً.ومن ضمن الأغذية التى تساعد على تقوية المناعة، الفلفل الأحمر الذي يحتوي على كمية مضاعفة من فيتامين "سي" مقارنة مع الحمضيات، كما أنه مصدر غني لعنصر "بيتا كاروتين"، وبالإضافة إلى دور فيتامين "سي" في تعزيز نظام المناعة، فإنه قد يساعد أيضا في الحفاظ على صحة الجلد، بينما يعمل "بيتا كاروتين" على الحفاظ على صحة العينين والبشرة.بينما يعتبر البروكلي غني بالفيتامينات والمعادن، وهو مخزن للفيتامينات "أيه" و"سي" و"إي"، بالإضافة إلى العديد من مضادات الأكسدة والألياف الأخرى، ويعد من أكثر الخضروات الصحية التي ينصح بتناولها نصف مطهية أو نيئة، فيما تعد السبانخ من أكثر الأطعمة الغنية بفيتامين "سي".كما أنه مليء بالعديد من مضادات الأكسدة و"بيتا كاروتين"، مما قد يزيد من قدرة أجهزة المناعة لدينا على مكافحة العدوى، ويعزز الطهي الخفيف للسبانخ من فيتامين "أيه" ويسمح بإطلاق المغذيات الأخرى من حمض الأكساليك.