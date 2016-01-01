قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الزيادة في إصابات كورونا في مصر ليست كبيرة، متابعة: "هناك زيادة متوقعة وعاملين حسابنا، ونعلم أين هي وفي أي محافظات أو فئات المجتمع المصابة".
وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "MBC مصر" مساء الأحد، أن مشكلة الشتاء تكمن في بقاء المواطنين في الأماكن المغلقة، محذرة من أن الأمر يتسبب في زيادة الإصابات.
وأشارت إلى أن انخفاض درجات الحرارة يؤدي إلى احتماليات أعلى للإصابة بفيروس كورونا، قائلة إن الزيادات متوقعة في نفس المحافظات التي حدث بها زيادات خلال المرحلة الأولى.
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التعليقات على وزيرة الصحة: 5 محافظات الأكثر إصابة بـ"كورونا".. وتحذير من هذه الأماكن في الشتاء
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