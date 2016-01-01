ضربة للرجاء قبل مواجهة الزمالك



نادي الرجاء البيضاوي نادي الرجاء البيضاوي

كشفت تقارير صحفية مغربية، الأحد، أن نادي الرجاء البيضاوي سيدخل لقاء الزمالك دون تواجد حارسه الأساسي أنس الزنيتي والذي يعاني من إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وكانت تقارير صحفية مغربية، قالت إن نادي الرجاء سيخضع لاختبارات كورونا اليوم الأحد بدلاً من صباح الإثنين في ظل أن الفريق الأخضر سيتجه إلى القاهرة مساء غد.



وبحسب صحيفتي "البطولة" و"LE 360" المغربية، فإن التحاليل أثبتت عدم تعافي الزنيتي حتى الآن من كورونا ليكون رسميًا خارج الحسابات على أن يكون الأقرب للمشاركة محمد بوعميرة.

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نتيجة الذهاب كانت تشير إلى تقدم الزمالك بهدف دون رد في لقاء أقيم بالذهاب على ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء ضمن دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.وتعرض فريق الرجاء لأزمة كبيرة قبل مباراة الإياب والتي من المقرر أن تقام يوم الأربعاء المقبل، حيث أصيب (14 لاعبًا) بفيروس كورونا قبل أن تتقلص عدد الحالات إلى ثلاثة.وحجز الأهلي بطاقة العبور إلى الدور النهائي بمسابقة دوري الأبطال بعد الفوز على الوداد البيضاوي ذهابًا وإيابًا بمجموع نتيجة (5-1).جدير بالذكر أن الموقعة النهائية ستقام على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية في 27 من الشهر الجاري.