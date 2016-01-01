كشفت تقارير صحفية مغربية، الأحد، أن نادي الرجاء البيضاوي سيدخل لقاء الزمالك دون تواجد حارسه الأساسي أنس الزنيتي والذي يعاني من إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وكانت تقارير صحفية مغربية، قالت إن نادي الرجاء سيخضع لاختبارات كورونا اليوم الأحد بدلاً من صباح الإثنين في ظل أن الفريق الأخضر سيتجه إلى القاهرة مساء غد.
وبحسب صحيفتي "البطولة" و"LE 360" المغربية، فإن التحاليل أثبتت عدم تعافي الزنيتي حتى الآن من كورونا ليكون رسميًا خارج الحسابات على أن يكون الأقرب للمشاركة محمد بوعميرة.
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التعليقات على ضربة للرجاء قبل مواجهة الزمالك
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