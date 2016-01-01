كورونا عربياً: منحنى الإصابات يعاود الارتفاع.. وأكثر من نصف مليون حالة في شهر

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صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا

عاد منحنى إصابات فيروس كورونا المُستجد في الدول العربية للارتفاع مجدداً، يوم أمس الأحد، بعد إصابة 18 ألفاً و150 حالة جديدة، بامتداد 22 دولة عربية، ليصل بذلك الإجمالي إلى مليونين و189 ألفاً و183 إصابة مؤكدة، في الوقت الذي شهد منحنى الوفيات انخفاضاً، حيث حصد الوباء أرواح 303 شخصاً جديداً، بفارق 11 حالة عن أمس الأول، ليبلغ بذلك إجمالي الضحايا 37 ألفاً و829 حالة وفاة، حسب مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

كان منحنى الإصابات قد سجّل انخفاضاً لافتاً يوم أمس الأول بعد إصابة 16 ألفاً و592 حالة، بعد يوم من تسجيل حصيلة قياسية جاوزت 20 ألف إصابة، قبل أن يعاود الارتفاع يوم أمس، علماً بأن الدول العربية سجّلت 513 ألفاً و31 إصابة خلال الثلاثين يوماً الماضية.

ولم تُعلن وزارات الصحة في 3 دول هي: اليمن والصومال وجزر القمر عن إصابات جديدة ليوم أمس، 1 نوفمبر الجاري.

المصدر: مصراوي

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