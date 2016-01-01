هذا ما يحدث لجسمك عند تناول اللحوم الحمراء يوميا



تناول اللحوم الحمراء تناول اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء تعتبر مصدر ممتاز للبروتين عالي الجودة، بالإضافة إلى أنها مليئة بالفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية، لكن ماذا لو كنت تتناول اللحوم الحمراء كل يوم؟



1- قد يرتفع مستوى الكوليسترول لديك:



تحتوي اللحوم الحمراء على نسبة عالية من الدهون المشبعة والتي ثبت أنها ترفع نسبة الكوليسترول، الذي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حسب ما جاء في موقع "eatthis".

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2- تزيد من مخزون الحديد لديك وستحصل على إمدادات ثابتة من الطاقة:تناول اللحوم الحمراء يمنحك الطاقة في شكل سعرات حرارية، بالإضافة إلى أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون، والتي توفر طاقة طويلة الأمد.وتحتوي اللحوم أيضا على البروتين لإبقائك ممتلئا، ويمكن استخدامها لبناء العضلات وإصلاحها، وبالإضافة إلى احتوائها على البروتين، تعتبر اللحوم الحمراء أيضا مصدرا رائعا للحديد.ويعتبر الحديد مهم لنقل الأكسجين وتخزينه داخل أجسامنا وتشكيل خلايا الدم الحمراء والأوعية الدموية وإنتاج الطاقة للأنشطة قصيرة المدى عالية الكثافة وصنع البروتينات.3- قد تواجه زيادة في الالتهابات:هناك بعض الأطعمة التي تشتهر بإحداث الالتهابات، وتعتبر اللحوم الحمراء هي أحد هذه الأطعمة، وهذا أمر يستحق أن يؤخذ في الاعتبار، نظرا لارتباط الالتهاب المزمن بالسرطان وأمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل والزهايمر.لذا من المهم بشكل خاص تجنب الأطعمة الالتهابية، مثل اللحوم الحمراء إذا كنت تعاني من حالات معينة، بما في ذلك هشاشة العظام والتهاب المفاصل والذئبة ومرض كرون أو التهاب القولون التقرحي وداء السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم.4- ربما ستلبي احتياجات جسمك من الكولين:إذا لم تكن قد سمعت عن مادة الكولين من قبل، فقد حان الوقت للتعرف على هذا العنصر الغذائي متعدد المهام، حيث إنه لا يساعد فقط في دعم وظائف المخ (مثل الذاكرة والتفكير)، ولكنه يلعب أيضا دورا في استقلاب الدهون، وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص لا يحصلون على ما يكفي من الكولين في وجباتهم الغذائية اليومية، وتم ربط نقص الكولين بحالات مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الزهايمر وحالات عصبية أخرى ومرض الكبد الدهني، ويعد لحم البقر مصدرا ممتازا للكولين.5- ستزيد من مستويات أحماض أوميجا 3 الدهنية في جسمك:الأحماض الدهنية لا توفر فقط السعرات الحرارية لتمنح جسمك الطاقة، ولكن لها أيضا مجموعة متنوعة من الوظائف المفيدة لقلبك ولرئتيك وجهاز المناعة والأوعية الدموية ونظام الغدد الصماء، لذا فمن المهم اختيار الأطعمة الغنية بهذه العناصر الغذائية الأساسية، ووفقا لكاري لوبولي، مدربة الصحة والتغذية المعتمدة، فإن لحوم الأبقار التي تتغذى على العشب توفر على وجه التحديد الكثير من دهون أوميجا3 ، والتي تلاحظ أنها يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.6- ستحصل على جرعة كبيرة من العديد من المعادن والفيتامينات:بالإضافة إلى الحديد والكولين وأحماض أوميجا 3 الدهنية، يقول الخبراء إن اللحوم الحمراء توفر قوة من الفيتامينات والمعادن الأخرى التي يمكن أن تساعد جسمك على العمل بشكل صحيح، وتشمل تلك:السيلينيوم: مضاد للأكسدة.الزنك: معدن يشارك في وظائف المناعة، والنمو والتطور، والوظيفة الإنجابية، وبنية الخلية وصحتها، وانتقال النبضات العصبية.فيتامين ب 12: الذي يشكل ويحافظ على صحة الخلايا العصبية وخلايا الدم الحمراء، وإنتاج الطاقة، وإدارة الحالة المزاجية.وتساعد مثل هذه الفيتامينات الجسم على معالجة العناصر الغذائية من الطعام وتشكيل خلايا الدم الحمراء وتعزيز امتصاص الكالسيوم وتتحكم في ضغط الدم وتدعم وظائف العضلات وأخيرا، تحتوي اللحوم الحمراء على مضادات الأكسدة المقاومة للسرطان.