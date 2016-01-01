طالب السودان، اليوم الأحد، بالتخلي عن الطريقة السابقة غير المنتجة في مفاوضات سد النهضة وتغييرها بمناهج أخرى عبر منح دور أكبر للاتحاد الإفريقي.
واستأنفت اليوم المباحثات الثلاثية بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي برئاسة وزراء الموارد المائية في الدول الثلاث حيث تولى السودان تنظيم الاجتماع.
وطرح السودان رؤيته التي تتلخص في التخلي عن الطريقة السابقة غير المنتجة في التفاوض وتغييرها بمناهج أخرى أكثر فعالية بمنح خبراء الاتحاد الإفريقى دورًا أكبر في تسهيل التوصل لتجسير الهوة بين الأطراف الثلاثة وتقريب وجهات النظر بينها.
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التعليقات على طلب عاجل من السودان بشأن مفاوضات سد النهضة
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