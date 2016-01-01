آثار القاهرة تدعو الطلاب لعدم شراء الكتب الدراسية

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اكد مصدر مسؤل باثار القاهرة ، ان الكلية منعت الطلاب من شراء اى كتاب دراسى بمقابل مادى وذلك طبقا للبيان الذى نشرته على الصفحة الرسمية .



‎واضاف ان الكلية ستضع المقررات الدراسية عبر المنصة التعليمية لجامعة القاهرة ولا يحتاج الطالب الى الكتب، لأن الكلية توفرها للطلاب مجانا .



كما دعا المصدر الطلاب التوجه الى مكتب العميد فى حالة طلب منهم شراء اى كتاب لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه صاحب الطلب.

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اقرا ايضا :بدء توزيع التابلت المدرسي على 657 طالبًا بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية للبنينكان الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة قال إن الكلية جاهزة لكل الأحوال والاحتمالات في حال وجود موجة ثانية لفيروس كورونا ، لأن منصة (بلاك بورد) بها العديد من الخيارات لتعليم جيد ولتوصيل المعلومة والامتحان بأسلوب سهل كما تقيس قدرات الطلاب وتمكن من تقييمهم .‫ ‬‫وأضاف "رجب" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن الكلية تقوم بصفة دورية بالتعقيم لقاعات الحضور وأماكن تردد الطلاب ، كما يوجد بوابات للتعقيم على أبواب المباني ويتم قياس درجة حرارة الطلاب للاطمنئان على صحتهم ومنع تجمعات الطلاب سواء في قاعات الحضور أو مقر الكلية ، مراعاة للتباعد الاجتماعي.