تعرف على إجراءات تحويل الطلاب ذوي الإعاقة لجامعة القاهرة

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ينشر "صدى البلد" الإجراءات والشروط الخاصة بتحويلات الطلاب ذوي الاعاقة (المكفوفين - ذوي الاعاقة الحركية - ضعاف السمع والصم - طلاب الدمج) وفيما يلي بيان بالاوراق والشروط الخاصة بالتقديم :-



يتم قبول الطلاب المصريين من ذوي الاعاقة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية أو الشهادة الثانوية المعادلة من الدول العربية ويتم قبولهم كالآتي :-



- الطلاب المكفوفين ، يكون قبولهم بكليات (الآداب - الحقوق - دار العلوم) بشرط أن يكون الطالب حاصلا على ٥٠٪ على الأقل في الشهادة الثانوية العامة المصرية و ٥٠٪ من المجموع الاعتباري في الشهادات الثانوية المعادلة العربية .

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يتم قبول الطلاب الذين تخلفوا عن تقديم أوراقهم لمكتب التنسيق العام الماضي ، كما يتقدم الطالب للجامعة التي تقع في نطاق محل إقامته ، أثناء حصوله على شهادة الثانوية .- الطلاب ذوي الاعاقة الحركية وطلاب المدمج ، يكون قبولهم بكليات (الآداب - الحقوق) بشرط أن يكون الطالب حاصلا على ٥٠٪ على الأقل من المجموع الكلي في الشهادة الثانوية العامة أو الشهادة الثانوية المعادلة العربية ، بشرط استيفاء المواد المؤهلة المطلوبة لكل كلية وأن تكون الإعاقة تمنعهم من الحركة أو تدوين المحاضرات .- الطلاب الصم وضعاف السمع ، يكون قبولهم بكليات (التربية النوعية - شعبة التربية الفنية) بشرط أن يكون الطالب حاصلا على شهادة دبلوم مدارس الصم وضعاف السمع ، وأن يتقدم الطالب إلي الجامعة التي تقع في نطاق محل إقامته اثناء حصوله على شهادة الثانوية .الاوراق المطلوبة للتقديم :-صورة شهادة الثانوية العامة أو المعادلة .صورة التقارير الطبية الخاصة بالطالب بشرط أن تكون حديثة ومن مستشفى حكومي تابع لوزارة الصحة .أن يتقدم الطالب بما يثبت محل إقامته التابع لجامعة القاهرة عن طريق (إيصال غاز - كهرباء - تليفون) أو من خلال عقد ايجار موثق بالشهر العقاري .