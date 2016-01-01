تعرف على إجراءات تحويل الطلاب ذوي الإعاقة لجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
ينشر "صدى البلد" الإجراءات والشروط الخاصة بتحويلات الطلاب ذوي الاعاقة (المكفوفين - ذوي الاعاقة الحركية - ضعاف السمع والصم - طلاب الدمج) وفيما يلي بيان بالاوراق والشروط الخاصة بالتقديم :-
يتم قبول الطلاب المصريين من ذوي الاعاقة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية أو الشهادة الثانوية المعادلة من الدول العربية ويتم قبولهم كالآتي :-
- الطلاب المكفوفين ، يكون قبولهم بكليات (الآداب - الحقوق - دار العلوم) بشرط أن يكون الطالب حاصلا على ٥٠٪ على الأقل في الشهادة الثانوية العامة المصرية و ٥٠٪ من المجموع الاعتباري في الشهادات الثانوية المعادلة العربية .
يتم قبول الطلاب الذين تخلفوا عن تقديم أوراقهم لمكتب التنسيق العام الماضي ، كما يتقدم الطالب للجامعة التي تقع في نطاق محل إقامته ، أثناء حصوله على شهادة الثانوية .
- الطلاب ذوي الاعاقة الحركية وطلاب المدمج ، يكون قبولهم بكليات (الآداب - الحقوق) بشرط أن يكون الطالب حاصلا على ٥٠٪ على الأقل من المجموع الكلي في الشهادة الثانوية العامة أو الشهادة الثانوية المعادلة العربية ، بشرط استيفاء المواد المؤهلة المطلوبة لكل كلية وأن تكون الإعاقة تمنعهم من الحركة أو تدوين المحاضرات .
- الطلاب الصم وضعاف السمع ، يكون قبولهم بكليات (التربية النوعية - شعبة التربية الفنية) بشرط أن يكون الطالب حاصلا على شهادة دبلوم مدارس الصم وضعاف السمع ، وأن يتقدم الطالب إلي الجامعة التي تقع في نطاق محل إقامته اثناء حصوله على شهادة الثانوية .
الاوراق المطلوبة للتقديم :-
صورة شهادة الثانوية العامة أو المعادلة .
صورة التقارير الطبية الخاصة بالطالب بشرط أن تكون حديثة ومن مستشفى حكومي تابع لوزارة الصحة .
أن يتقدم الطالب بما يثبت محل إقامته التابع لجامعة القاهرة عن طريق (إيصال غاز - كهرباء - تليفون) أو من خلال عقد ايجار موثق بالشهر العقاري .
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