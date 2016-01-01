ننشر خطوات تحويل الطلاب لجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
يسعى الكثير من طلاب الجامعات للالتحاق بجامعة القاهرة والدراسة بمختلف كلياتها والالتحاق ببرامجها الدراسية الجديدة في مختلف المجالات ، ويستعرض "صدى البلد" الخطوات الخاصة بالتحويل من جامعة إلى جامعة القاهرة :
- بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة :
يجب أن يكونوا حاصلين على الحد الأدنى في الشهادة في الكلية التي يرغب نقل قيده إليها في سنة حصوله على شهادة الثانوية ، بشرط ألا يكون الطالب مفصولا .
الاوراق المطلوبه للتقديم :-
صورة استمارة شهادة الثانوية العامة .
بيان بالحالة الدراسية للطلاب ، وتكون متضمنة حالة قيد الطالب وموافقة الكلية على التحويل وتكون معتمدة من عميد الكلية أو وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، بشرط أن تكون مختومة بخاتم شعار الجمهورية .
أن يثبت الطالب محل إقامته تفصيليا من خلال إيصال (غاز - كهرباء - تليفون) أو من خلال عقد ايجار موثق بالشهر العقاري ، بشرط أن يكون قد مضى على توثيقه ستة أشهر على الأقل قبل بدء العمل بمكتب التحويلات ، ويكون العنوان المدرج هو نفس عنوان بطاقة الرقم القومي .
- بالنسبة لنقل قيد الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية المعادلة :
يتم نقلهم بعد استيفاء الطالب لمجموع الكلية التي يرغب في التحويل إليها ، ويتم إحضار خطاب من مكتب التنسيق يفيد جواز ترشيح الطالب للكلية في عام الحصول على شهادة الثانوية مع استيفاء شروط السكن .
الاوراق المطلوبة للتقديم :-
صورة من شهادة الثانوية المعادلة .
أن يثبت الطالب محل إقامته تفصيليا من خلال إيصال (غاز - كهرباء - تليفون) أو من خلال عقد ايجار موثق بالشهر العقاري ، بشرط أن يكون قد مضى على توثيقه ستة أشهر على الأقل قبل بدء العمل بمكتب التحويلات ، ويكون العنوان المدرج هو نفس عنوان بطاقة الرقم القومي .
- بالنسبة للطلاب المستجدين (ثانوية 2020) :
يتم التحويل المناظر وغير المناظر عن طريق مكتب التنسيق الالكتروني وليس مكتب التحويل المركزي .
يتم التحويل للبرامج الجديدة بجامعة القاهرة عن طريق الجامعة مباشرة وذلك في حدود الحد الأدنى للقطاع .
الاوراق المطلوبة للتقديم بالبرامج الجديدة :-
صورة استمارة الثانوية العامة .
صورة خطاب الترشيح .
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