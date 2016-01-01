ننشر خطوات تحويل الطلاب لجامعة القاهرة



جامعة القاهرة جامعة القاهرة

يسعى الكثير من طلاب الجامعات للالتحاق بجامعة القاهرة والدراسة بمختلف كلياتها والالتحاق ببرامجها الدراسية الجديدة في مختلف المجالات ، ويستعرض "صدى البلد" الخطوات الخاصة بالتحويل من جامعة إلى جامعة القاهرة :



- بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة :



يجب أن يكونوا حاصلين على الحد الأدنى في الشهادة في الكلية التي يرغب نقل قيده إليها في سنة حصوله على شهادة الثانوية ، بشرط ألا يكون الطالب مفصولا .

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الاوراق المطلوبه للتقديم :-صورة استمارة شهادة الثانوية العامة .بيان بالحالة الدراسية للطلاب ، وتكون متضمنة حالة قيد الطالب وموافقة الكلية على التحويل وتكون معتمدة من عميد الكلية أو وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، بشرط أن تكون مختومة بخاتم شعار الجمهورية .أن يثبت الطالب محل إقامته تفصيليا من خلال إيصال (غاز - كهرباء - تليفون) أو من خلال عقد ايجار موثق بالشهر العقاري ، بشرط أن يكون قد مضى على توثيقه ستة أشهر على الأقل قبل بدء العمل بمكتب التحويلات ، ويكون العنوان المدرج هو نفس عنوان بطاقة الرقم القومي .- بالنسبة لنقل قيد الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية المعادلة :يتم نقلهم بعد استيفاء الطالب لمجموع الكلية التي يرغب في التحويل إليها ، ويتم إحضار خطاب من مكتب التنسيق يفيد جواز ترشيح الطالب للكلية في عام الحصول على شهادة الثانوية مع استيفاء شروط السكن .الاوراق المطلوبة للتقديم :-صورة من شهادة الثانوية المعادلة .أن يثبت الطالب محل إقامته تفصيليا من خلال إيصال (غاز - كهرباء - تليفون) أو من خلال عقد ايجار موثق بالشهر العقاري ، بشرط أن يكون قد مضى على توثيقه ستة أشهر على الأقل قبل بدء العمل بمكتب التحويلات ، ويكون العنوان المدرج هو نفس عنوان بطاقة الرقم القومي .- بالنسبة للطلاب المستجدين (ثانوية 2020) :يتم التحويل المناظر وغير المناظر عن طريق مكتب التنسيق الالكتروني وليس مكتب التحويل المركزي .يتم التحويل للبرامج الجديدة بجامعة القاهرة عن طريق الجامعة مباشرة وذلك في حدود الحد الأدنى للقطاع .الاوراق المطلوبة للتقديم بالبرامج الجديدة :-صورة استمارة الثانوية العامة .صورة خطاب الترشيح .