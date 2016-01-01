فاتتني صلاة العصر وعند دخولي المسجد وجدت جماعة المغرب قائمة فماذا أفعل؟.. مستشار المفتي يجيب

فاتتني صلاة العصر وعند دخولي المسجد وجدت جماعة المغرب قائمة.. فماذا أفعل؟ .. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية.
أوضح عاشور في فتوى له عبر صفحته على الفيسبوك، أن الفقهاء اختلفوا في قضاء الصلاة الفائتة خلف من يصلي الصلاة الحاضرة : فذهب جمهور الفقهاء من الحنفيَّة والمالكية والحنابلة إلى عدم مشروعية اقتداء من يصلي القضاء خلف من يصلي فرض الوقت، وذهب الشافعيَّة إلى مشروعية اقتداء من يصلي فرضًا من الأوقات الخمسة بمن يصلي فرضًا آخر منهما، سواء كانت هذه الصلاة أداءً أو قضاءً .
وأضاف: اختلف الفقهاء في الترتيب بين الصلاة الفائتة وبين فرض الوقت الواجب :فذهب الجمهور من الحنفيَّة والمالكية والحنابلة إلى وجوب الترتيب خاصة إذا كانت الفائتة يسيرة بأن كانت أقل من ست صلوات.
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