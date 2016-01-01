لتتنزل المغفرة.. علي جمعة يوصي بالإكثار من الاستغفار في 5 أماكن



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن السلف الصالح -رضوان الله تعالى عنهم-، أنهم أرشدونا إلى ضرورة الإكثار من الاستغفار في خمسة أماكن.



وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن السلف الصالح -رضوان الله تعالى عنهم-، حثوا على ضرورة الإكثار من الاستغفار في خمسة أماكن، وهي: «البيوت، على الموائد، في الطرق، وفي الأسواق، والمجالس»، وذلك في سبيل اغتنام المغفرة والفوز بها أينما نزلت أو حلت.



واستشهد عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، بما ورد أنه قال الحسن -رضي الله تعالى عنه- : «أكثروا من الاستغفار في بيوتكم ، وعلى موائدكم ، وفي طرقكم ، وفي أسواقكم ، وفي مجالسكم أينما كنتم ، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة».

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