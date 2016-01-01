الداخلية الفرنسية تكشف معلومات جديدة عن منفذ هجوم نيس



منفذ هجوم نيس منفذ هجوم نيس

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن الشاب التونسي منفذ هجوم كنيسة مدينة نيس، جاء إلى فرنسا بغرض القتل.



وأوضح الوزير الفرنسي في مقابلة صحيفة، أن التونسي إبراهيم العويساوي كان موجودا على الأراضي الفرنسية لساعات قليلة فقط، ومن الواضح أنه جاء لينفذ جريمة القتل، ولا يمكن تفسير سبب تسليح نفسه بعدد من السكاكين فور وصوله.



وأشار دارمانان إلى أ، المهاجر البالغ 21 عاما لم يأت فيما يبدو للحصول على الأوراق، مشيرا إلى أن الأمر لا يزال في يد نيابة مكافحة الإرهاب لتحديد خطته الكاملة.

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وأكد أن فرنسا ستقوم بتعزيز الرقابة على حدودها، وأوضح الوزير أنه منذ وصوله للمنصب أرسل مئات الضباط الإضافيين إلى الحدود مع إيطاليا.كانت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، ذكرت أن العويساوي منفذ هجوم نيس وصل المدينة يوم الثلاثاء ورصدته الكاميرت بالقرب من الكنيسة ليل الحادث الذي قتل خلاله 3 أشخاص بطريقة وحشية.واعتقلت السلطات الفرنسية 6 مشتبه بهم على خلفية هجوم الطعن بكنيسة نوتردام في مدينة نيس، الأسبوع الجاري.