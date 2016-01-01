قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن الشاب التونسي منفذ هجوم كنيسة مدينة نيس، جاء إلى فرنسا بغرض القتل.
وأوضح الوزير الفرنسي في مقابلة صحيفة، أن التونسي إبراهيم العويساوي كان موجودا على الأراضي الفرنسية لساعات قليلة فقط، ومن الواضح أنه جاء لينفذ جريمة القتل، ولا يمكن تفسير سبب تسليح نفسه بعدد من السكاكين فور وصوله.
وأشار دارمانان إلى أ، المهاجر البالغ 21 عاما لم يأت فيما يبدو للحصول على الأوراق، مشيرا إلى أن الأمر لا يزال في يد نيابة مكافحة الإرهاب لتحديد خطته الكاملة.
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التعليقات على الداخلية الفرنسية تكشف معلومات جديدة عن منفذ هجوم نيس
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