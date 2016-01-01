نصائح للحفاظ على لون صبغة الشعر

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للحفاظ على لون صبغة الشعر

يعكر صفو الشعور الجميل بصبغة الشعر الجديدة، ضياع اللون بسرعة أو بهتانه، ويحدث بسبب أخطاء نقع فيها دون قصد.

مصفف الشعر شادي لحود، قدم مع الإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها "هي وبس" على شاشة "سي بي سي سفرة"، أبرز الأخطاء التي تضيع لون صغبة الشعر وتبهتها، وكذلك نصائح لروتين يحمي لون الشعر، للاستمتاع بإطلالة أنيقة وجديدة أطول فترة ممكنة.

نصائح للحفاظ على صبغة الشعر أطول فترة ممكنة:

-تجنب الخروج كثيرًا في فترات الشمس الحارقة لحماية الشعر من الجفاف.

-ارتداء قبعة أثناء الخروج في الشمس.

-بل الشعر ووضع البلسم عليه قبل النزول إلى حمام السباحة أو البحر أو الجلوس في الشمس.

-استخدام مياه نظيفة لغسل الشعر، يمكن شراء دش مناسب يستطيع فلترة المياه بطريقة أتوماتيكية من الداخل، وهذه الأنواع أصبحت متاحة الآن في الأسواق.

-الحفاظ على رطوبة الشعر وعدم تعرضه للجفاف لفترات طويلة.

-دهان الطبقة الخارجية من الشعر بالزيت أو الكريم المناسب لنوع شعرك قبل نزول الماء.

المصدر: elbalad

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