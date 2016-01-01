تحضير فتة الدجاج بالرز



فتة الدجاج بالرز فتة الدجاج بالرز

فتة دجاج من الأطباق الرئيسية التى يمكنك إعدادها وتقديمها على مائدة الطعام.. الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا تقدم طريقة فتة دجاج بأسهل الخطوات.



مقادير فتة الدجاج بالرز



أرز مطبوخ

عيش لبناني مقلي

1 كيلو صدور فراخ تقطيع شاورما

1 كيلو زبادي

ثوم

مايونيز

طحينة

ليمون عصير

لوز مقشر محمص

حمص

كزبرة خضراء

ملح

فلفل أسود

زيت



طريقة تحضير الدجاج بالرز



* في طاسة على النار يوضع زيت مع الدجاج ويقلب على النار مع كزبرة خضراء مفرومة وملح وفلفل

* في طبق التقديم يوضع الأرز وعليه العيش المحمص

* لعمل الصلصة يخلط الزبادي مع الثوم والمايونيز والطحينة وعصير الليمون

* يوضع الخليط على العيش ويرض على الوجه حمص ولوز والدجاج بعد أن ينضج ورشة كزبرة خضراء

* يقدم ساخن



فتة الدجاج الفلسطينية



قدمي لأسرتك على الغداء اليوم فتة الدجاج على الطريقة السورية. و هي اكلة شهية و مغذية و يحبها الكبار و الصغار كثيرا .. اليكي المقادير والطريقة بالتفاصيل:



المقادير



300 صدور دجاج مخلية

3 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة طحينة

3 ملعقة كبيرة لوز

4 ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض

1 بصلة، مفرومة حجم وسط

1 كجم لبن زبادي

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

2 كوب خبز، مقطع

1/4 كوب زيت نباتي، لقلي الخبز

2 ملعقة كبيرة خل

ملح وفلفل أسود حسب الذوق



طريقة التحضير



تغسل صدور الدجاج جيدًا ثم تنقع بالخل.

في قدر على النار، توضع صدور الدجاج مع البصل المفروم ويضاف كمية الماء لتغمر الدجاج ويترك على نار خفيفة حتى ينضج، يحتفظ بكوب من المرق جانبًا.

تقلى قطع الخبز بالزيت.

يخلط اللبن مع الطحينة، الثوم وعصير الليمون.

في وعاء التقديم، توزع قطع الخبز المقلية ثم وتسقى بكوب المرق، يضاف خليط اللبن والطحينة ثم صدور الدجاج المقطعة صغير.

يزين الطبق باللوز المحمص و البقدونس المفروم و كمية الخبز المقلي المتبقية.



طريقة عمل فتة الدجاج السوري



إذا كنتِ من هواة الأكل الشامي تعلمي طريقة تحضير فتة الدجاج السوري للشيف غادة التلي:



المقادير:



دجاجة مسلوقه - 2 كوب أرز - 2 ملعقة كبيرة سمنة - مرقة دجاج - عيش شامي مقطع - مقلي صنوبر - مقلي بقدونس مفروم - لوز مقلي - صلصة الفتة - 2 فص ثوم - ربع كوب ليمون - ملعقة صغيرة كزبرة جافة - فلفل حار - ملح - فلفل.



طريقة التحضير:



* سخني السمنة ثم أضيفي الأرز وشوحيه قليلا ثم ضيفي المرقة واتركيه لينضج.



* ضيفي الثوم على الليمون ثم ضيفي الكزبرة الناشفة والفلفل الحار وملح وفلفل وقلبيهم جيدًا



* في طبق التقديم ضعي العيش المقلي ثم ضيفي عليه قليل من المرقة ثم ضيفي الارز



* ضيفي الدجاج المقطع المخلي ثم ضيفي الصلصة وقدميها



فتة الدجاج بالزبادي



قدمت الشيف " نجلاء الشرشابي" من خلال برنامجها على قد الأيد طريقة عمل فتة الدجاج.



المقادير:

1/2 كيلو صدر دجاج

خبز

3 كوب أرز

4 ملعقة زبدة

2 كوب زبادى

1/2 كوب طحينة

ليمون

ثوم



خطوات التحضير:



شوحى الدجاج فى الزيت وضعى التوابل.

قومى بتسوية الأرز.

حمرى الخبز واخلطيه بالزبادى والطحينة والليمون والثوم المفروم.

إخلطى الخبز مع بعض الأرز.

ضعى باقى الأرز على وجه باقى الخليط.

تقدم ساخنة.



فتة الفراخ المصرية



تعد فتة الدجاج من الوجبات السهلة والخفيفة على الصحة، ويفضلها الأطفال بشكل كبير، كما يمكنك التنوع فى طرق تقديمها لأسرتك، وإضافة نكهات مختلفة.



مقادير فتة دجاج

صدور دجاج فيليه

بواقى أرز بايت

بصل

بهارات

خبز شامى

ثوم

خل

زبادى

ملح

فلفل أسود

صوص طماطم



طريقة تحضير فتة دجاج



* يقطع الخبز الشامي ويحمص في الفرن، ويترك جانبا



* يتبل الزبادي مع الثوم والخل والملح والفلفل، وتترك جانبا



* يرص الخبز في الصينية، ثم يرص الأرز



* يضاف الدجاج بالصلصة مع تتبيلة الزبادي وتقدم



الدجاج بالصلصة:



* تتبل الدجاج، بالملح والفلفل والبهارات



* يسخن السمن على النار ثم يضاف الدجاج ويقلب من جميع الجهات حتى تمام الطهي، ثم تضاف الطماطم وتقلب



* يضاف الثوم ونقلب سريعا ثم يضاف الخل ونقلب

